CNH市场动态：即期汇价小幅下跌，午后少量客盘买美元

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透香港7月29日 - 香港离岸人民币 周一微幅下跌，但波幅十分狭窄。市场人士指出，午后见少量客盘买美元，但整体交投仍相当静淡，呈现夏日昏昏欲睡的气氛。
银行人士指出，部份交易员离场休假，交易本来就较为清淡，再加上本周国际及中国均有重要经济数据，以及主要央行会议，预料行情会继续6.1200-6.1500区间整理。
“今天有些客盘买美元，估计跟月底有关，整体来说还是很安静。”一中资大行交易员说。
此外，外商银人士指出，午后市场谣传中国评级可能遭到调降，亦带动离岸现汇及无本金交割远期外汇(NDF)的美元买盘。
“大家担心中国的经济硬着陆、地方债务这些问题...气氛上偏向美元的。”上述交易员说。他表示，评级调降还纯粹是个谣言，甚至或许是空方释出的，但由此可反映市场对于中国的经济前景还是比较担心。
本地时间下午5:01时，离岸人民币 报6.1352，上日尾盘在6.1350，盘中区间在6.1330-6.1360。
NDF 市场上，美元/人民币一年期品种 报6.2884/6.2924，早盘在尚在6.2770，上日尾盘在6.2745。
东京汇市美元周一在亚洲市场处于守势，本周将有众多事件，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲的央行会议，中国发布制造业数据，以及美国出炉国内生产总值(GDP)和就业数据。
市场预期美联储本周会议后将维持维持每月850亿美元的买债作法，预计9月以后才可能削减购债规模。FED政策声明将在周三1800GMT出炉。 (完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)