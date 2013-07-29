CNH市场动态：即期汇价小幅下跌，午后少量客盘买美元

路透香港7月29日 - 香港离岸人民币 周一微幅下跌，但波幅十分狭窄。市场人士指出，午后见少量客盘买美元，但整体交投仍相当静淡，呈现夏日昏昏欲睡的气氛。

银行人士指出，部份交易员离场休假，交易本来就较为清淡，再加上本周国际及中国均有重要经济数据，以及主要央行会议，预料行情会继续6.1200-6.1500区间整理。

“今天有些客盘买美元，估计跟月底有关，整体来说还是很安静。”一中资大行交易员说。

此外，外商银人士指出，午后市场谣传中国评级可能遭到调降，亦带动离岸现汇及无本金交割远期外汇(NDF)的美元买盘。

“大家担心中国的经济硬着陆、地方债务这些问题...气氛上偏向美元的。”上述交易员说。他表示，评级调降还纯粹是个谣言，甚至或许是空方释出的，但由此可反映市场对于中国的经济前景还是比较担心。

本地时间下午5:01时，离岸人民币 报6.1352，上日尾盘在6.1350，盘中区间在6.1330-6.1360。

NDF 市场上，美元/人民币一年期品种 报6.2884/6.2924，早盘在尚在6.2770，上日尾盘在6.2745。

东京汇市美元周一在亚洲市场处于守势，本周将有众多事件，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲的央行会议，中国发布制造业数据，以及美国出炉国内生产总值(GDP)和就业数据。

市场预期美联储本周会议后将维持维持每月850亿美元的买债作法，预计9月以后才可能削减购债规模。FED政策声明将在周三1800GMT出炉。 (完)

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