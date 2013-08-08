《中国金融分析》国债期货规则争议点获修正，银行保险初期料缺席

* 国债期货规则征求意见稿存数点争议

* 中金所已就部分合约及交割条款进行修改

* 正式推出时间或会略有推迟

* 现货主力银行保险初期料难参与

* 银行套期会计上障碍重重

记者 赵红梅

路透香港8月8日 - 中国国债期货筹备已进入紧张的倒计时阶段。对于7月初公布的相关征求意见稿，市场人士已就合约规则和交割问题等争议点，提出反馈意见并均已上报，国债期货推出时间或较原计划略有延迟至9月中下旬。

据路透了解到，中国金融期货交易所目前已征询完市场最后一轮意见，对5年期国债期货合约规则、交易细则进行了数个方面修改，并和机构已沟通，“如梯度保证金制度调整至2%、3%、5%；投机账户的一般月限仓手继续降低等”，正式版交易规则不日将公布。

银监会与保监会目前尚未出台银行、保险资金参与国债期货的实施细则与交易指引，而持有现货最多的银行及保险参与国债期货的角色悬而未决。期货、券商的准备工作相对充分，前台、后台均已整装待发。对于信托、社保、企业年金、QFII甚至RQFII等特殊法人机构参与国债期货的步伐要稍慢。

“原定8月4日左右发布5年期国债期货合约规则、交易细则等已根据市场征求意见反馈进行讨论，最新的合约细则等已做了些许修改，中金所内定的国债期货上市时间表第一时间点在本月16日，而备选的第二时间点则是9月6日，但估计上市日期会推迟到9月中下旬。”一位接近监管层人士透露。

他并表示，中金所希望证券公司能在国债期货上市时就被允许入市交易，目前还在等证监会出台相关正式指引，中金所也会发布交易开户政策指南，这都可以看做是国债期货正式上市的明确信号。

另一位接近保监会人士透露，保监会原则上同意保险资金参与国债期货了，但还在考虑参与时机及参与方法，“态度仍然审慎，但这个进程肯定比股指期货要快很多。”他并表示，目前已有保险公司开始遴选期货公司名单。

7月27日，中金所已完成国债期货第一次全市场演练测试。是次测试，有149家会员、24家行情商参与。此前，7月5日，证监会批准中金所开展国债期货交易，中金所在7月8日宣布就国债期货合约及规则公开向社会征求意见。

“好几次都忙到夜里3点，早上8点多还得进办公室准备材料、去主要城市路演式座谈、培训、征求机构意见……事情太多了，整个部门连轴转。”中金所一位国债期货小组组员感慨。

他并表示，目前期货、券商、基金、银行、保险等都在准备，“不过确实有快慢，初期现货和期货市场投资者结构会存在失衡现象，但平稳推出后肯定会改善。”

目前，期货、证券公司的准备工作已如火如荼，都在争相举办各类培训、会议。

让中金所更具底气的是，6月银行间市场蔓延的“钱荒”让机构对利率风险管理更迫切，国债期货“横空出世”让银行、保险、证券等金融机构有了管理利率风险和投资的工具。

**国债合约条款将有数项调整**

中金所在仿真交易期间及7月初均向市场征询国债期货交易合约的意见，最新一轮市场反馈主要集中在交割风险与风险控制两方面。目前中金所法律部门正收集各类修改意见，并在市场争议较大的几处条款上已有所修改，还需最终审定。

一位接近中金所的机构人士透露，市场争议主要集中在五个方面：国债期货梯度保证金设为2%、3%、4%是否合适；是否允许散户进入交割月；交割月交割时，买卖双边举手或卖方单边举手问题；当客户违约，期货公司代为履约时，代为交割还是代付违约金? 交割月限仓手数设置为1,200、600、300是否合适?目前，中金所已就上述调整做了修改和调整。

合约(征求意见稿)5年期国债期货合约的最低交易保证金标准为合约价值的2%，为防止违约且抑制交割月逼仓等风险事件的发生，征求意见稿规定，推出交割期间梯度提高保证金制度：即进入交割月前一个月中旬，保证金将提高到3%，而从前一个月下旬起到交割结束，保证金将提高到4%。

记者了解到，最后一轮征求意见后，中金所已于本周三向不少机构表示，将梯度保证金的额度进一步修改，即最低交易保证金2%，进入交割月前一个月中旬，保证金将提高到3%，而从前一个月下旬起到交割结束，保证金将提高到5%。

一位国有大行资深人士认为，保证金比例收取2或者4%本身影响不大，但梯度保证金制度可能会增加市场波动，这点需要警惕。“比如说我有个账户是全仓运作，整个仓位是买的，在极端行情下，如果保证金在2%可能可以撑过难关，但若按梯度调整到4%，可能就人为爆仓了，进而造成市场波动。现在调成5%，就直接促使投资者在交割月前平仓。”

“中金所处于风险监管角度，希望客户意识到风险，在交割月前要平掉，但6月流动性危机如果重现，场内市场找不到大型机构来平仓怎么办？所以我建议保证金不要采取梯度制。”上述人士亦认为。

虽然有不少机构认为梯度保证金比例略高，然中金所继续提高交割月的保证金额度，意在提高进入交割月的成本，敦促投资者在交割月前尽量平仓。

银河期货固定收益部总经理王华认为，中金所整个合约风险控制的较好，但整体保证金设的不低，梯度保证金制度确实能挤出一些不真实交割，但2-5%的保证金对不同机构影响不一， 若银行后期需满足对冲和套保，套保成本高、资金占用是问题。

不过他亦表示，中金所担心国债期货推出初期市场过度投机，待平稳推出后，可视流动性来降低保证金及手续费，或者采取持有现券抵押等策略改善。

在征求意见阶段，亦有不少期货公司对“是否允许散户进入交割月”，“当客户违约，期货公司代为履约时，代为交割还是代付违约金?”等问题略有争议。

征求意见稿并未明确提及是否允许散户进入交割月，因是实物交割、用“同市场优先”的原则进行交割配对，出于成本等考虑，银行、期货公司都不愿为个人投资者几百万零散小量进行交割操作。在得到反馈意见后，中金所周三已明确向机构表示，个人投资者10手起才能进入国债期货的交割环节。

“若是有散户卖了1手，自己忘了，等进入交割月被迫交割，又没有现券，很容易违约，风险很容易转嫁给期货公司，改设散户10手起再交割是合理的。”新湖期货一位分析师认为，市场普遍认为，在市场出现交割违约时，通过采取违约方支付违约金方式来释放风险，确保市场能够继续平稳运行较好。

为防止防止持仓过度集中、防止过度投资和市场操纵，合约征求意见稿还设置了国债期货梯度限仓标准，对于投机账户的一般月限仓1,200手;交割前一个月中旬，单个投资者最大持仓量不得超过600手;当月下旬再度降为300手。而对套保和套利账户，则视可对冲的资产等规模数据核准仓位，一年一定，根据规定调整。

中金所最新一轮修改中，已将投机账户的一般月限仓改为1,000手;交割前一个月中旬，单个投资者最大持仓量不得超过500手;当月下旬再度降为100手。

国债期货交易编码类型包括“投机、套保、套利”三种。市场人士估计，目前各金融机构中，仅有基金专户、券商资管小集合、证券资管定向及单一信托业务被允许开展上述所有操作，公募基金则很可能被限制只能进行套保。银行、保险若参与国债期货，可能也被限定在套期保值。

“投机的持仓限额确实偏低，但我们初期先少量参与，等后期逐步放开限额，另外我们更侧重申请套利和套保，风险资本要求也会比投机低一些。”国海证券一位人士直言。

在国债期货交割制度上，合约征求意见稿规定：交割月里交割时在时间选择权上，可选择在某一天进行交割，交割需要买卖双方举手，即卖方和买方同时举手达成意见一致后才能进入配对交割。中金所此举体现保护买方的风控思路，并认为卖方单边举手可能会打击散户热情。

路透了解到，目前不少期货公司倾向于买卖双边同时举手，因担心若是卖方单边举手，则期货公司代理的客户有被动交割的可能，但不少其他交易型机构则赞成卖方单边举手，认为此举成功率高、效率高。

中金所目前思路是，国债期货推行初期，交割时先实行买卖双方举手，待产品推出后一段时间内，视市场情况采用卖方单方举手。

中金所一位国债研究人士表示，因有“3.27国债”历史教训，中金所对国债期货的设计标准是“稳起步、严要求”，首先是防止过热或风险过高，先稳步推出来，再实现长期稳定发展“为控风险，制定了一系列严格的监管措施，什么都不可能一蹴而就，平稳推出后可略做调整。”

“我们光备选方案就做了好几套准备，如果国债期货推出初期太活跃了该怎么做？流动性差又该怎么做，”上述人士表示，在陆续拜访和路演了一些机构尤其是私募后，之前对推出初期流动性较差的担忧也减缓不少，方案设计核心主要是防止价格操纵行为、强化风险控制。

为了确保风险可测可控，中金所制定了包括每日价格最大波动限制、最低交易保证金、梯度提高保证金、梯度限仓标准等制度。

首创期货资深研究员于海霞判断，开放机构参与者后，上市首日的成交量应该不成问题，日内波幅相对有限，交割日平稳运行概率大。

此外，国债期货横跨银行间和交易所两大市场，交割实行跨市场转托管制度，目前转托管亦成了中金所面临的障碍之一，具体交割和费用等问题，中金所还在跟中央国债登记结算公司做进一步沟通。

**“主角”银行保险初期将缺席**

银监会与保监会目前仍未出台银行、保险资金参与国债期货的实施细则与交易指引，尽管主要的银行保险机构都在筹备，然参与国债期货的角色悬而未决，亦给准备工作带来不少“迷雾”。

接近监管层人士透露，此前银监会业务创新部7月初已上报商业银行参与国债期货的两套方案，一是将五大行和主要的股份制银行和城商行全部定为首批参与的试点银行，参与模式由商业银行根据业务需要自主决定；二是为进一步平衡国债期货上市初期市场各方交易力量，保证市场平稳起步，将对筛选后的商业银行划分为两批试点银行陆续参与。

但银监会目前仍在就两套方案与相关部门和机构进行讨论，而保监会亦对保险公司参与国债期货态度谨慎，即使两部推出实施细则，最早吃到“螃蟹”的银行、保险走完审批等程序估计最快也要到12月份了。

一家国有商业银行金融市场部人士表示，“银行交易风格比较稳健，信誉风险是天灾。即使细则出来了，离我们参与也还早，银行肯定会分批进入，并借鉴险资入股指期货的经验，而且银行从上报到审批时间也要几个月。但目前准备工作都在有条不紊的推进。”

接近银监会人士透露，理财产品不被允许投资国债期货已是共识，而监管层亦担心银行自营部门与代客理财部门若同时参与国债期货结算交割工作，两者之间防火墙如何建设和监控，目前监管部门倾向由五大行先行参与国债期货投资，且限于自营部门单独参与。

平安保险投资管理部一位人士称，股指期货是2010年4月上市，三年后，平安资管才获得了业内首家试点，预期国债期货的时间不会这么长，但从制度性文件报备到审批流程来看，最乐观也要到12月底了。

最近已奔赴近10家保险公司路演的期货公司固收部人士梳理了保险参与国债期货的准备程序：要配齐风险责任人和资产配置、投资交易人员、相关投资管理办法制度、信息系统材料、多方备忘录、经纪合同等，接着上报董事会决议。

他表示，“我们大致了解保险的准备程序，但因银行参与交易的会员身份不定，我们对具体流程并不清楚。”

记者从目前各家商业银行准备情况了解到，工商银行 筹备工作较充分，系统准备业已基本就绪；国家开发银行 相关产品和交易方案准备已完成，但系统还处试用中；农业银行 上海中心、中国银行 上海中心、交通银行 、招商银行 、南京银行 、广发银行、恒丰银行均做了不少准备工作。

“银行若参与国债期货初期只能做一些自营的套利盘，目前基本都没实现套期会计，多数都处在套期会计外部咨询阶段，待正式推行尚需时日。”一位国有大行资金交易部专业人士称。

“银行的国债账户分投资账户和交易账户两种，初期我们计划交易账户参与交易，投资账户则分步骤参与和套保，目前问题是投资账户在利率没有市场化下还是按固定利率考核，而银行传统记账方法是衍生产品归衍生产品，现货归现货，在会计上还需要修改和调查，此外目前国债期货与现货的交易和结算系统都是分离的，进行期现套利相对不方便。”一家股份制商业银行金融市场部资深交易员亦坦承地说。

不过他表示，不少银行都在做投资账户的策略和研究，一旦利率市场化后，银行在国债期货上的参与力度和动力都会很大，届时债券投资要采取利率重新定价，利率风险必须要有标准化的利率管理工具。

目前全球23个国家和地区都有了国债期货产品，不少受访市场人士亦表示，国债期货的推出正当其时，待平稳推出后，相信这一产品会走上长期发展的格局。(完)