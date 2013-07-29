美日贸易：日本可能最快本周恢复进口美国西部白小麦--消息

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透东京7月29日 - 业界消息人士指出，日本最快可能本周恢复进口美国西部白小麦，此前日本已实施更严格措施，这些措施是为了在甜点用面粉中侦测出转基因小麦。
日本是美国白小麦最大进口国，一旦日本恢复进口，加入韩国及其他主要采购国行列，将进一步改善美国白小麦后市。今年5月美国俄勒冈州发现未获批准的转基因小麦后，导致各国暂停进口。
“可能最快本周或下周(恢复进口)，”一名业界消息人士称，这位匿名人士上周五出席日本农林水产省为经办西部白小麦业者召开的会议。
另外三家公司的会议出席代表也表达相同看法。
农林水产省一名官员证实曾召开会议，并表示恢复进口之事已有进展。但官员表示，在恢复进口之前，仍需做出一些决定。
业界消息人士指出，日本可能会规定必须附有美国农业部在美国的样本验证函，但这还未确定。(完) (编译 蔡美珍; 审校 田建华)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)