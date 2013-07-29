路透基点：中国飞机租赁1.45亿美元融资案费用情况出炉--RLPC

路透香港7月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国飞机租赁有限公司(简称“中租”)的1.45亿美元三年期融资案提供20-60个基点的前端费，综合收益为324-353个基点。

承贷2,500万美元或以上的银行，获得最高综合收益353个基点，有60个基点的费用，并享有牵头行头衔；承贷1,500-2,400万美元或500-1,400万美元的银行，综合收益分别为339个基点和324个基点，各自有40个基点和20个基点的费用。

一如先前报导，台湾银行担任牵头行兼簿记行。

此项分期偿还的贷款平均期限约为1.4年，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码310个基点。

借款人将用所获得的贷款来购买10架2014-2015年交付的空中客车A320客机。买来的飞机会由一家特殊目的机构持有，而该机构的股份为贷款作抵押。

回复截止日期为8月16日。

据公司网站介绍，中租成立于2006年，在香港、北京、上海、深圳、天津、图卢兹及爱尔兰等地都设有办事处。