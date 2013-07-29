路透基点：中国飞机租赁1.45亿美元融资案费用情况出炉--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透香港7月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国飞机租赁有限公司(简称“中租”)的1.45亿美元三年期融资案提供20-60个基点的前端费，综合收益为324-353个基点。
承贷2,500万美元或以上的银行，获得最高综合收益353个基点，有60个基点的费用，并享有牵头行头衔；承贷1,500-2,400万美元或500-1,400万美元的银行，综合收益分别为339个基点和324个基点，各自有40个基点和20个基点的费用。
一如先前报导，台湾银行担任牵头行兼簿记行。
此项分期偿还的贷款平均期限约为1.4年，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码310个基点。
借款人将用所获得的贷款来购买10架2014-2015年交付的空中客车A320客机。买来的飞机会由一家特殊目的机构持有，而该机构的股份为贷款作抵押。
回复截止日期为8月16日。
据公司网站介绍，中租成立于2006年，在香港、北京、上海、深圳、天津、图卢兹及爱尔兰等地都设有办事处。
中租的股东包括：香港上市的中国光大控股有限公司，中国航天科技集团公司下属企业航天投资控股有限公司，以及香港资产管理及直接投资公司富泰资产管理有限公司。(完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)