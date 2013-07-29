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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 18:24 BJT

中港个股：兖州煤业预计上半年由盈转亏，受累于汇兑损失及煤价下滑

路透香港7月29日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业股份有限公司 周一称，预计今年上半年将由盈转亏，主要受累于汇兑损失以及煤价下滑。

兖煤在联交所一份声明中称，按照中国会计准则初步测算，2013年1-6月净亏损约为23.5亿元人民币，去年同期则为净利49亿元。

兖煤原于一季度报告内预告上半年净利同比下跌超过75%，公司表示，本次业绩预测与前次预告存在差异，主要由于汇率变动使二季度产生约32.6亿元汇兑损失，煤价持续走低使二季度计提煤矿减值准备20.3亿元，而自产煤售价下跌亦对净利造成直接影响。

兖煤表示，二季度自产煤实际综合售价为每吨466.58元，按季下跌15%，也较公司原本预期二季度均价533.65元为低。

兖煤H股周一收跌0.68%，报5.8港元；其A股亦跌2.94%，报9.58元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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