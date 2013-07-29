路透基点：雅居乐地产绿鞋贷款操作规模扩大到16.5亿港元--RLPC

路透香港7月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，雅居乐地产控股有限公司已对一笔三年期分期偿还贷款进行了16.5亿港元(2.13亿美元)的绿鞋贷款操作，原操作规模为14.82亿港元。

完成本次绿鞋操作后，借款方总贷款规模目前增加到56.28亿港元，其中基本贷款为39.78亿港元、有六家银行参与。

参与本次绿鞋贷款操作的银行共有六家。主办行为交通银行香港分行，承贷4亿港元，其它三家招商银行香港分行、大丰银行和永隆银行分别承贷3亿港元。

中国光大银行承贷2.5亿港元，富邦银行承贷1亿港元，享有安排行头衔。

绿鞋贷款操作于5月中旬启动，最高综合收益为455个基点。

基本贷款原规模为43.68亿港元，后因美银美林退出而缩减至39.78亿港元。六家签订基本贷款协议的银行为汇丰(11.7亿港元)、渣打(8.58亿港元)、恒生银行(7.8亿港元)、东亚银行(3.9亿港元)、工银亚洲(3.9亿港元)和瑞银(3.9亿港元)。

该笔无担保贷款的利率为较香港银行同业拆息(HIBOR)加码420个基点，平均年限2.31年。

贷款资金将用于再融资。