重温稿-《中国新债预测》国开增发福娃债定位接近二级，中短端需求或相对较好

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
* 招标品种: 国开行第27-28期固息债第三次增发/29-31期第二次增发
* 期限及金额：一、三、五、七、10年期发行上限各为60亿
* 招标时间: 周二(30日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
* 受访人数: 7位(银行、券商）
* 预测区间: 4.20%-4.28%；4.15%-4.25%；4.23%-4.38%；4.30%-4.40%；4.33%-4.45%
* 预测均值: 4.23%；4.22%；4.30%；4.35%；4.37%
路透上海7月29日 - 中国国家开发银行 周二将增发第27-31期固息债(市场俗称“福娃债”)。路透调查显示，上周后半周二级市场虽在交易盘带动下有所回暖，有助新债需求复苏，但资金偏紧局面尚无改善，明日新债定位料与二级偏离不远。
业内人士认为，近期新债招标中，中短债表现好于长债，表明在收益率曲线仍维持平坦化的局面下，机构更为看好中短债的配置价值，明日国开一年和三年新债的需求可能相对较好。
“感觉现在短的比长的能好点儿，”华东一银行交易员称。
上海一银行交易员亦谈到，资金越紧张，可能更是介入短债的好时机，在资金允许的情况下，当前收益率还是很有吸引力的。
北京一银行分析师则谈到，最近债市收益率上涨较快，短期出现了一定的交易性机会，新债需求也会有所恢复，不过市场的偏弱势环境尚未出现根本性变化，“这周没有国债供应，明天（国开行新债）需求应该还可以。”
国开行上周二首次混合增发两期固息债和两期Shibor基准浮息债。其中一年和五年期固息品种，中标收益率低于预期。
银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.2498%、4.2562%、4.3454%、4.3643%和4.4096%。
银行间资金市场周一主要回购利率 普涨，其中七天和14天期品种加权利率涨幅均超过60个基点(bp)。交易员称，央行公开市场持续零操作未显有任何扶助流动性意愿，令机构对资金预期依旧谨慎，而跨月资金供给明显不足，推动七天加权回购攀向月内高点。
本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期、七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、浮息债四债联发(F4)，以及固息浮息同时混合增发。
上述增发债的具体条款如下：
第27-31期增发债
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发行总量 至多300亿元，每个品种上限60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 7月30日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式
3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式
缴款日/起息日 8月2日/7月18日
分销期 7月31日-8月2日
上市日 一年：8月6日；
三年、五年、七年和10年：8月8日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)