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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 21:03 BJT

路透基点：龙湶水资源12.5亿台币联贷案签订合约，四家银行参与--RLPC

路透香港7月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，已有四家银行于7月24日签署了龙湶水资源股份有限公司12.5亿台币(4,200万美元)融资案，此案用于支持公司在台南的一处兴建-经营-转让形式污水处理项目。

第一银行承贷7亿台币，为牵头行、簿记管理行和代理行。农业金库成为2.5亿台币，亦享有牵头行兼簿记行头衔。

高雄银行和合作金库分别承贷2亿台币和1亿台币。

一如此前报导，贷款分为11亿台币的14年定期贷款和1.5亿台币的两年期履约保函部分，后者可每两年续签，最长时限为14年。

定期贷款部分利率为邮政储蓄一年期利率加码214个基点，税前利率下限为3.48%。履约保函部分每年支付1.25%的费用。承贷2.5亿台币或以上的牵头行将获得最高水平的前端费40个基点。

借款方是罗浮宫建设开发股份有限公司和堡宸科技股份有限公司的合资企业。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
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