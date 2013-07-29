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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 19:16 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货因大豆有望增产而下跌，但马币疲软遏制跌幅

不过马币兑美元 走软，限制棕榈油跌幅，维持棕榈油在2,162-2,190马币之间交投。

吉隆坡一外资商品经纪公司的交易员称，“棕榈油市场迟缓，海外市场也低迷，但支撑因素是马币疲软，所以棕榈油发出的信号多空不一。”

“全球多数商品--软性商品、谷物系列以及贵金属都在下跌，我找不到棕榈油可以幸免的理由。”

指标10月棕榈油合约 周一下跌0.6%，收报每吨2,171马币。

总成交量为44,346口，高于3.5万口的日均水平。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 石冠兰)
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