中国钢铁：上半年产量持续增长，但钢企资金链断裂风险上升--工信部

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透北京7月29日 - 中国工业和信息化部周一发布报告称，上半年中国钢铁行业产量持续增长，但钢企盈利水平逐月下滑，市场供需陷入失衡状态，钢企资金链断裂的风险度上升。
工信部网站发布的上半年钢铁行业经济运行情况显示，1-6月全国累计生产粗钢3.9亿吨，同比增长7.4%，增速较去年同期提高5.6个百分点。前6个月粗钢日均产量215.4万吨，相当于年产粗钢7.86亿吨水平。其中2月份达到历史最高的220.8万吨。
但统计显示，1-5月份中国重点大中型钢铁企业的盈利状况远不如行业总体水平，并呈逐月下降态势，尽管实现利润增长34%，但也仅有28亿元，销售利润率为0.19%。5月当月，86家重点大中型钢铁企业仅实现利润1.5亿元，连续5个月环比下滑，其中34家亏损，亏损面高达40%。
工信部指出，钢铁行业市场供需失衡。一方面钢材价格持续下跌，企业生产经营艰难，甚至亏损，另一方面产能快速释放，企业减产意愿不足。
工信部表示，其背后的原因是企业担心市场份额流失，防止银行停贷风险，迫于地方保增长压力，企业权衡边际效益等因素。从全行业看，几乎没有主动减产的企业，产能的不断攀升造成钢材市场持续低迷。
“当前，银行现金流量不足，信贷规模收紧，钢铁企业获得银行贷款的难度进一步加大，短期融资券、中期票据等直接融资成本大幅上升。各地钢企普遍反映，资金链绷得较紧，个别企业已出现因资金链断裂而停产的情况。”工信部在报告中表示。
**下半年钢价仍将低位运行**
工信部表示，近期银行“钱荒”引发金融市场震荡，资金紧张对房地产投资以及基础设施建设产生的影响将会持续较长一段时间，再加上7、8月份为传统需求淡季，短期内钢铁行业需求状况难以得到有效改善。
此外，国内钢铁产能持续释放，在钢铁企业尚有边际利润的情况下，企业减产动力不足。在高产量、低需求的双重因素叠加下，钢材价格仍将低位运行，企业盈利能力、行业生产经营状况难以明显改善。
报告称，下一步将把化解产能过剩矛盾作为钢铁工业结构调整的工作重点，配合制定和实施《化解产能过剩矛盾总体方案》及有关综合性的政策措施。
工信部上周发布了今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及炼钢和炼铁等多个行业，表明中国化解产能过剩难题的行动正得到进一步落实。 (完)
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(发稿 丁琦； 审校 林高丽)
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路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)