港股业绩：利福国际称倘落实分拆地产业务将向股东分派股份

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透香港7月29日 - 香港百货店经营商--利福国际集团有限公司 周一指出，现正等待联交所批准分拆利福地产独立上市，倘若落实建议，将按20:1的基准向现有股东派发利福地产股份。
利福国际董事总经理刘銮鸿周一在业绩发布会称，目前公司现金充裕，在条件合适时亦可考虑回购股份。
“目前公司资金充足，现金有逾70亿港元，当中有约30亿港元投资于债券及股票，多余现金或可用作回购；至于最后会否分拆集资，会因应市况再作决定。”他说。
由于市况大幅波动，近月来已有多家公司选择延迟上市或者放弃在港上市，亦有部份公司在削减集资额后继续上市。
利福国际分拆地产业务上市的申请曾一度遭到联交所拒绝，但其后公司向上市委员会要求覆核，最终上诉得直，获联交所确认可进行建议分拆。
公司表示，倘若落实建议分拆，将向合资格股东分派特别中期股息。在分派记录日(下月19日)，每持有20股利福国际股份的投资者，可获派一股利福地产股份，但有关分派仍有待联交所批准上市。
此外，利福国际今天公布中期业绩，上半年净利为10.97亿港元，较去年同期上升20.6%；每股盈利6.6港仙，派中期股息每股2.64港元，升21.1%。
在本港业务中，期内集团的崇光铜锣湾店及崇光尖沙咀店总销售收益共48亿港元，按年升7.1%，当中铜锣湾崇光的更占收益的65.5%。
在内地市场方面，主要受惠于国家刺激本土消费的政策，上海久光店同店销售按年升约2.6%，大连久光店上半年同店销售回复正增长至约8%，苏州久光店同店销售则升22.6%。至于渖阳久光店料今年第四季开幕。
公司对下半年中港零售市场看法审慎乐观，虽然外围经济环境不明朗，但相信未来六个月业务可保持健康增长。
刘銮鸿指出，“长远而言，因为国内增长空间比香港大，希望将来投资在国内的比例增加。”
利福集团经营的百货店包括香港崇光店和尖沙咀崇光店，及位于中国上海、大连和苏州的久光百货店。
利福集团今天收升5.94%，报17.48港元。(完) (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/林高丽)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)