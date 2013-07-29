港股业绩：利福国际称倘落实分拆地产业务将向股东分派股份

路透香港7月29日 - 香港百货店经营商--利福国际集团有限公司 周一指出，现正等待联交所批准分拆利福地产独立上市，倘若落实建议，将按20:1的基准向现有股东派发利福地产股份。

利福国际董事总经理刘銮鸿周一在业绩发布会称，目前公司现金充裕，在条件合适时亦可考虑回购股份。

“目前公司资金充足，现金有逾70亿港元，当中有约30亿港元投资于债券及股票，多余现金或可用作回购；至于最后会否分拆集资，会因应市况再作决定。”他说。

由于市况大幅波动，近月来已有多家公司选择延迟上市或者放弃在港上市，亦有部份公司在削减集资额后继续上市。

利福国际分拆地产业务上市的申请曾一度遭到联交所拒绝，但其后公司向上市委员会要求覆核，最终上诉得直，获联交所确认可进行建议分拆。

公司表示，倘若落实建议分拆，将向合资格股东分派特别中期股息。在分派记录日(下月19日)，每持有20股利福国际股份的投资者，可获派一股利福地产股份，但有关分派仍有待联交所批准上市。

此外，利福国际今天公布中期业绩，上半年净利为10.97亿港元，较去年同期上升20.6%；每股盈利6.6港仙，派中期股息每股2.64港元，升21.1%。

在本港业务中，期内集团的崇光铜锣湾店及崇光尖沙咀店总销售收益共48亿港元，按年升7.1%，当中铜锣湾崇光的更占收益的65.5%。

在内地市场方面，主要受惠于国家刺激本土消费的政策，上海久光店同店销售按年升约2.6%，大连久光店上半年同店销售回复正增长至约8%，苏州久光店同店销售则升22.6%。至于渖阳久光店料今年第四季开幕。

公司对下半年中港零售市场看法审慎乐观，虽然外围经济环境不明朗，但相信未来六个月业务可保持健康增长。

刘銮鸿指出，“长远而言，因为国内增长空间比香港大，希望将来投资在国内的比例增加。”

利福集团经营的百货店包括香港崇光店和尖沙咀崇光店，及位于中国上海、大连和苏州的久光百货店。