重温稿-台湾货币市场：短率稳于低位，月底紧缩效应失灵

* 月底紧缩效应并未发挥

* 短票利率趋向区间低位

* 资金充裕平稳

记者 高洁如

路透台北7月29日 - 台湾银行间短率周一仍然稳于低位。尽管时近月底，但货币市场完全感受不到月底例行的紧缩效应，市场资金仍然充裕无虞。

银行交易人士指出，多家银行间的资金均充裕无虞，但短票的量又不多，使得银行的资金无法有效配置，只能靠央行冲销短期资金。

“ 我的钱是太多了，真哀怨...只能靠下午央行冲销。”一位银行交易员说。

交易人士也表示，明日还有首批的退税款将出笼，资金更形泛滥。不过偶尔央行也会在短期资金的冲销上加把劲，央行看来也并不希望银行的准备数字太过高涨。

财政部表示，今年由于网路报税使用多，因此7月底首批退税金额攀高至403亿台币，上年约280亿台币。此笔退税款项将在30日入银行，31日入一般民众帐户。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收报0.388%。今日区间暂在0.295-0.40%，上日在0.295-0.40%；一周拆款利率暂在0.380-0.50%，上日在0.380-0.42%。

**短票利率仍在区间低位**

短票市场方面，大型银行为求能拿得足够的短票量，在交易利率上做出退让，短票交易区间低位成交渐多。

30天期短票利率主要交投落在0.67%-0.68%，同于上日，其中尤以0.67%的利率成交最普遍。

台湾央行周一公布，今日共发行2,734.8亿台币存单，若相较存单到期金额2,728 亿，存单发行余额增6.8亿台币。

本周央行存单到期金额1兆3,310.25亿台币，本周余日的存单发行金额为：周二4,187.8亿、周三1,577亿、周四3,959.3亿、周五858.15亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为负1亿台币，累计超额准备为1,382亿，加计前期1%的超额准备为2,435亿台币。

**RP利率仍然持平**

债券市场附买回(RP)成交利率周一表现持平。月底部分投信基金遭赎回，致投信端资金出现多缺不一的情形，但不致于影响资金调度，料月底前RP利率持稳在既有区间不变。

券商资金调度人士表示，由于月底前一、两天投信基金遭赎回的情形将较为显着，RP市场稍有谨慎气氛，不过本周初将有逾400亿台币的首批综合所得税退税入银行体系，银行端资金水位高涨，月底资金调度不成问题，料月底可望平稳度过。

“明后两天月底的紧缩效应还是会有，不致于影响利率上扬 。”一位证券商交易员说。

另一大型票券业者表示，目前就是处于一般的月底资金状况，投信端稍有走钱但不致影响RP成交利率，待月底因素排除后，RP利率才有可能再往下测试。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。