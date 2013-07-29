国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因印度增加现货出售

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透新加坡7月29日 - 亚洲柴油裂解价差周一下滑，行业消息人士称，随着季风季节期间印度国内需求下降，印度对外现货供应增加，帮助缓和了中东和亚洲其它市场的供应紧张。
根据路透数据，8月柴油裂解价差下降0.11美元，至较迪拜原油每桶升水18.39美元，为两周低点。
行业消息人士表示，印度Essar Oil继上周通过招标出售一笔船货后，可能通过私下议价额外出售两批现货船货，但此事未经证实。
消息人士称，买家可能是BP。
不过此前现货标售的细节亦未能核实。市场消息人士称，该批船货卖价较中东原油报价每桶升水2.50-2.60美元，买家不大可能是普通的招标参与者。
行业消息人士表示，Essar Oil预计8月出售共计四至五艘长航程柴油船货，因季风季节期间国内需求下降。
行业消息人士称，南非国家石油公司PetroSA正寻求进口第二批现货9月柴油船货。
该公司称，其位于莫塞尔港的天然气合成油炼厂将于9月22日开始关闭37天进行维护。该炼厂为全球最大的天然气合成油工厂。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 石冠兰)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)