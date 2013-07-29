版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 19:13 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因印度增加现货出售

路透新加坡7月29日 - 亚洲柴油裂解价差周一下滑，行业消息人士称，随着季风季节期间印度国内需求下降，印度对外现货供应增加，帮助缓和了中东和亚洲其它市场的供应紧张。

根据路透数据，8月柴油裂解价差下降0.11美元，至较迪拜原油每桶升水18.39美元，为两周低点。

行业消息人士表示，印度Essar Oil继上周通过招标出售一笔船货后，可能通过私下议价额外出售两批现货船货，但此事未经证实。

消息人士称，买家可能是BP。

不过此前现货标售的细节亦未能核实。市场消息人士称，该批船货卖价较中东原油报价每桶升水2.50-2.60美元，买家不大可能是普通的招标参与者。

行业消息人士表示，Essar Oil预计8月出售共计四至五艘长航程柴油船货，因季风季节期间国内需求下降。

行业消息人士称，南非国家石油公司PetroSA正寻求进口第二批现货9月柴油船货。

该公司称，其位于莫塞尔港的天然气合成油炼厂将于9月22日开始关闭37天进行维护。该炼厂为全球最大的天然气合成油工厂。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐