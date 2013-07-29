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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 19:20 BJT

东南亚股市：多数触及数周低点，受全球股市走软影响

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     428.58      -4.99      -1.15      +1.06     424.10
 新加坡                                3236.97       0.87      +0.03      +2.21    3167.08
 马来西亚                              1798.78      -8.83      -0.49      +6.50    1688.95
 泰国                                  1454.28     -22.43      -1.52      +4.48    1391.93
 印尼                                  4580.47     -78.41      -1.68      +6.11    4316.69
 菲律宾                                6717.66     -45.96      -0.68     +15.57    5812.73
 越南                                   485.69      -8.24      -1.67     +17.39     413.73
 (完)
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