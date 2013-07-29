版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 19:32 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3274     1.3278      -0.03      +0.61     1.3194
 美元/日圆                         97.91      98.25      -0.35     +12.88      86.74
 欧元/日圆                        129.93     130.46      -0.41     +13.52     114.46
 美元/瑞郎                        0.9286     0.9282      +0.04      +1.43     0.9155
 英镑/美元                        1.5373     1.5379      -0.04      -5.40     1.6251
 美元/加元                        1.0272     1.0280      -0.08      +3.54     0.9921
 澳元/美元                        0.9241     0.9258      -0.18     -11.08     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8072     0.8084      -0.15      -2.55     0.8283
 澳元/日圆                        90.470     90.960      -0.54      +0.38     90.130
 新西兰元/日圆                    79.020     79.430      -0.52     -43.89    140.820
 英镑/日圆                        150.49     151.10      -0.40      +6.87     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1441     1.1445      -0.03      -8.76     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
    
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 郑茵 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐