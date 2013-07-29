印度央行：将继续对流动性进行管理，因汇率稳定重要性超过经济增长

路透孟买7月29日 - 印度央行周一表示，将继续对货币市场流动性进行管理，以便在金融稳定、经济增长和通胀问题之间取得平衡。近期央行出台了一系列举措以支撑受创的卢比汇率。

央行的政策重点已经从恢复经济成长转向保卫卢比。卢比兑美元 在7月8日创下61.21卢比的纪录低点，当时较年初水准贬值9%以上。

“全球外汇市场今年6-7月的波动促使货币政策发生了调整，”央行在宏观经济报告中称。市场预计央行在明日的货币政策评估中了维持利率不变。

“货币政策的当务之急是恢复外汇市场的稳定，以便使宏观金融环境依然有利于经济成长。”央行称。

“央行将竭尽全力积极管理流动性，以加强货币传导，使之与平衡经济成长与通胀问题以及稳定宏观金融的要求相适应，”报告称。(完)