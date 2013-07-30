重温稿-《综述》台湾金管会主委换人，行政院期许金融变革步伐加快

* 行政院期望金管会加快金融变革

* 曾铭宗接手金管会，无碍两岸金融开放

* 下半年重头戏金保会有望10月登场

* 曾铭宗将有助金管会对外沟通

记者/詹静宜

路透台北7月29日 - 台湾行政院院长江宜桦周一公布金管会主委陈裕璋去职，由财政部次长曾铭宗接任，为金融圈丢下震撼弹。行政院高层认为，金融政策向来有其延续性，两岸金融政策开放态度不变，期许金融变革脚步应当加快。

陈裕璋担任金管会主委任期三年有余，算是任期最长的主委，向来被外界视为总统马家军人马，行事作风较为低调、保守，常因此引来金融圈批评改革步调太慢。

一位不愿具名的行政院高层指出，两岸金融政策这么重要，应该有其政策延续性，不过换了新人的话，也会有新的作法及想法。

“金融变革步伐应该加大一点!”他说。

上述行政院高层表示，金融变革包含内容很广的，不是只局限于金融并购，且公公并是财政部的事情，不是由金管会主导。

此外，曾铭宗长期为财政部官股小组代表，外界揣测曾铭宗有丰富的公股金融整并任务，曾铭宗对此表示，“我没这么有想像力”。

**曾铭宗擅长政策沟通**

曾铭宗今日稍晚面对媒体时便称，上任后乐意与外界沟通，施政理念也会在上任后找机会向外界说明，目前这个时点实在还不适合说这些。

金融圈人士认为，曾铭宗是位协调型的政务官，而近期金管会常为第三方支付与经济部闹不同意见，亦或是因金融业纳入自由经贸示范区而与经建会有不同想法，曾铭宗此时转任金管会主委，将可成为金管会对外最佳沟通桥梁。

“不错啊，蛮能沟通的!”一不愿具名金控高层面对曾铭宗接手金管会的第一反应即称。

曾铭宗对金管会并不陌生，过去曾担任金管会银行局副局长、金管会主任秘书及金管会检查局局长等要职。

兆丰金控 旗下银行总经理徐光曦也认为，曾铭宗称得上是金融界老手，曾担任合库金控 旗下合库银总经银，就任主委的实务跟监理经验都兼具。

曾铭宗在财政部次长兼任国安基金执行秘书期间，执行股市护盘工作，不仅达成稳定股市目标，且获利高达337亿台币。行政院表示，曾铭宗是难得的〞财金双栖〞专才，对未来金融业务的推广大有助益。

**无碍两岸开放**

针对本次撤换的金管会主委，金融业人士认为，目前正值两岸金融开放的关键期，两岸金融业的开放不会因金管会的人事异动而有所阻碍。

富邦金控 总经理龚天行表示，当然支持政府的决策及对政府官员任命，希望新主委能在两岸金融开放原有的基础上跨大开放措施，争取全方位的金融业开放，毕竟台湾金融业在大陆发展已落后外资同业，希望为台湾金融争取WTO plus的待遇。

“大陆三会首长也有更动，新人事对两岸金融政策方向不会改变!”龚天行说。

国泰金控 发言人李伟正指出，两岸金融政策的大方向就是开放，预期两岸金融将会越来越开放，不会因首长异动而有所变化。

永丰金控 策略长张晋源亦表示，肯定金管会过去一年内对两岸政策开放所做的努力，已为金融业营造出新的两岸合作氛围，未来除了两岸政策开放外，也能积极发展区域金融，让台湾金融业能跟新加坡及香港金融业者比拼。

一不愿具名的投顾金融产业分析师也指出，金管会主委长常在换，不用太在意，人事变化对两岸金融政策影响有限，实质政策利多对金融产业比较实在。

**陈裕璋离职后，不会接受任何职务安排**

陈裕璋在傍晚特别发布新闻稿指出，离职后，不会接受任何职务安排，同时强调金融监理不应被视为经济发展的绊脚石。

近年陈裕璋将金管会业务重点放在两岸金融业务开放，包括开放券商办理国际证券业务、推动金融服务业纳入ECFA早收清单、主动建议推动并成功建立两岸金融监理合作平台、开放人民币业务与积极发展债券市场、建立保险业外汇价格变动准备金机制并放宽扩大保险业资金运用管道等。

在两岸金融往来方面，陈裕璋强调，经金管会多年努力，已大幅突破台湾金融业过去在拓展市场与业务范围上的困境，相关成果已逐渐具体呈现。

**金管会下半年重头戏：金保会**

今年两岸金融往来的确有明确进展，今年以来陆续举办首次两岸证券监理平台会议(简称金证会)及两岸银行监理平台会议(简称金银会)，而两岸保险平台监理会议(简称金保会)也有望在10月举行，若顺利成行，今年将为首度两岸三会同步召开的一年。

金保会为金管会在下半年两岸金融政策的重头戏，保险业者纷纷呼吁能够尽快建立两岸保险监理平台会议机制。

新光金控 副总经理徐顺鋆认为，希望新主委能争取放宽台资寿险业在大陆合组保险公司的投资比重由50%提高到51%，并尽快开放传统人民币保单的业务。

另外，徐顺鋆忧心说，寿险业对不动产投资需要固定配置进去，哪段时间空白，将来就会产生缺口，希望能尽速松绑寿险业的不动产投资禁令。

至于保险业投资不动产报酬率之限制，陈裕璋强调，主要系考虑报酬率影响价格的决定，报酬率低则保险业购买的价格高于市场行情，造成市场炒作，影响保户及一般民众权益。(完)