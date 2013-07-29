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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 20:40 BJT

表格：美国芝加哥联邦储备银行6月中西部制造业指数为96.0

路透7月29日 - 美国芝加哥联邦储备银行周一公布,6月中西部制造业指数为96.0，5月修正后为95.6

以下为详细数据:(基期为2007年)

13年6月 13年5月 13年4月

指数 96.0 95.6 96.1

(完)

(编译 郑茵 审校 田建华)
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