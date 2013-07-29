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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 21:33 BJT

美国热股：中国与欧盟就管制中国光伏面板进口达成协议，相关概念股大涨

路透7月29日 - 中国与欧盟周六就管制中国光伏面板进口达成协议，平息双方迄今为止最大的贸易争端，避免贸易战扩大至红酒或钢铁等商品领域。

历经六周的谈判后，欧盟和中国贸易官员透过电话达成协议，将中国出口至欧洲的光伏面板最低售价确定在接近现货价的水平。

尚德电力(Suntech Power) 股价盘前大涨16%；中国昱辉阳光能源股价盘前飙升10%，英利绿色能源控股 股价盘前劲扬9.2%。其他中国太阳能概念股也纷纷大涨。(完)

(编译 田建华; 审校 石冠兰)
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