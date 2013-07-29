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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 21:37 BJT

美国热股：行业并购消息刺激Interpublic股价盘初大涨

路透7月29日 - 彭博报导Interpublic 的竞争对手Omnicom Group 和Publicis Groupe 在磋商合并。而市场预期Interpublic亦会成为市场焦点，该公司股价大涨。

Omnicom和Publicis周日宣布将合并，交易价值为351亿美元。

Pivotal Research Group的分析师Brian Wieser周日在报告中写道，Interpublic可能被WPP 、Havas 或日本的Dentsu 列为收购对象。

盘初Interpublic股价飙升9.26%，报17.38美元。(完)

(编译 田建华; 审校 石冠兰)
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