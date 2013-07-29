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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 21:40 BJT

美国热股：Hudson's Bay对Saks开出每股16美元收购价，后者股价上涨

路透7月29日 - 美国Lord & Taylor以及加拿大The Bay的百货连锁店运营商Hudson's Bay Co 周一表示，将以每股16美元的价格收购奢侈品零售商Saks Inc，合29亿美元，包括债务。

盘初Saks股价大涨3.4%，报15.82美元。(完)

(编译 田建华; 审校 石冠兰)
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