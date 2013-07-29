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债券 | 2013年 7月 29日 星期一 23:34 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.065%，投标倍数为5.10

路透华盛顿7月29日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.065 中值 0.060 低值 0.045 投资 0.066 价格 99.967139 高值得标比率 38.28% 投标倍数 5.10 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,755,800 总投标 127,508,675,800 竞争性投标得标 23,747,585,000 非竞争性投标得标 453,170,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/08/01 到期日 2014/01/30 CUSIP码 912796BW8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)
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