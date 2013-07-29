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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月29日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             65.38      -0.70      -1.06    1880501
 搜狐                             63.05      -6.95      -9.93    3571435
 网易                             63.92      -1.81      -2.75     417200
 百度                            129.33      +1.77      +1.39    5778641
 亚信科技                         11.62      -0.03      -0.26      60265
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     16.70      -0.20      -1.18    1093461
 联电                              2.16      -0.03      -1.37     193063
 日月光                            4.10      +0.03      +0.74      79627
 硅品精密                          5.44      +0.01      +0.18     493712
 和信超媒体                        1.08      -0.01      -0.46      23680
 友达                              3.47      -0.03      -0.86      26620
 中华电信                         32.10      -0.12      -0.37      13225
 台湾国际航电                     36.86      +0.03      +0.08    1387718
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         53.02      -0.36      -0.67     164730
 中国联通                         14.51      -0.06      -0.41     137610
 中国电信                         48.60      -0.66      -1.34      14019
 中芯国际                          3.77      -0.07      -1.82      49311
 电讯盈科                          4.49      -0.05      -1.10       5482
 (完)
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