《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月29日

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价 ： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 65.38 -0.70 -1.06 1880501 搜狐 63.05 -6.95 -9.93 3571435 网易 63.92 -1.81 -2.75 417200 百度 129.33 +1.77 +1.39 5778641 亚信科技 11.62 -0.03 -0.26 60265 台湾 台湾积体电路 16.70 -0.20 -1.18 1093461 联电 2.16 -0.03 -1.37 193063 日月光 4.10 +0.03 +0.74 79627 硅品精密 5.44 +0.01 +0.18 493712 和信超媒体 1.08 -0.01 -0.46 23680 友达 3.47 -0.03 -0.86 26620 中华电信 32.10 -0.12 -0.37 13225 台湾国际航电 36.86 +0.03 +0.08 1387718 香港 中国移动 53.02 -0.36 -0.67 164730 中国联通 14.51 -0.06 -0.41 137610 中国电信 48.60 -0.66 -1.34 14019 中芯国际 3.77 -0.07 -1.82 49311 电讯盈科 4.49 -0.05 -1.10 5482 (完)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)