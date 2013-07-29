澳新经济指标预测--7月30日-8月6日****

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月29日当周 7月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 6月 ＋2.3% -1.1% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- +2.5% 7月31日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲民间信贷(较前月) 6月 +0.3% +0.3% 0130 澳洲房屋贷款(较前月) 6月 -- +0.4% 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 7月 -- 50.1% 企业自身活动指数 -- 45.0% 8月1日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲出口物价(较前季) 第二季 +0.4% +2.8% 进口物价(较前季) +1.8% 持平 8月2日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 +0.6% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 8月5日当周 8月5日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 7月 -- 持平 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 -- +0.1% (较前季) 第二季 -- +2.2% 8月6日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 7月 -- +3.0% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -1.9% 0130 澳洲房价指数 第二季 -- +0.1% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 6月 -- 顺差6.7 整体进口(较前月) -- +2.0% 整体出口(较前月) -- +4.0% 0430 澳洲央行利率决定 8月 -- 2.75% (完)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)