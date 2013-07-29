日韩经济指标预测--7月30日-8月6日****

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月29日当周 7月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 -- 盈余78.2 2300 韩国工业生产(较上年同期) 6月 -1.0% -1.4% (较上月) +0.4% -0.4% 服务业产出(较上月) -- +0.2% 2330 日本所有家庭支出(较上月) 6月 +0.7% +0.1% (较上年同期) +1.0% -1.6% 2330 日本求才求职比 6月 0.91 0.90 失业率 4.0% 4.1% 2350 日本工业生产(较上月) 6月初值 -1.8% +1.9% 工业生产一个月预估 -- -2.4% 工业生产两个月预估 -- +3.3% 7月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 52.3 7月31日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 日本加班工资 6月 -- -0.1% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- +26.0% 房屋开工(较上年同期) 6月 +15.8% +14.5% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.3% -0.1% (较上年同期) +1.5% +1.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 5,493 外资投资日本股票(亿日圆) -- 3,498 8月1日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 7月 -- 49.4 0000 韩国出口(较上年同期) 7月 +5.0% -1.0% 进口(较上年同期) -1.8% -3.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差59.9 8月2日(五) 暂无重要经济数据。 8月5日当周 8月4日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,264.4 8月5日(一) 暂无重要经济数据。 8月6日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 6月 -- +0.8 领先指标(较前月) -- +2.8 (完)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)