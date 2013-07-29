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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 06:53 BJT

****日韩经济指标预测--7月30日-8月6日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
        
    7月29日当周

 7月29日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2300     韩国经常帐(亿美元)                               6月              --       盈余78.2
 2300     韩国工业生产(较上年同期)                         6月           -1.0%          -1.4%
                    (较上月)                                             +0.4%          -0.4%
              服务业产出(较上月)                                            --          +0.2%
 2330     日本所有家庭支出(较上月)                         6月           +0.7%          +0.1%
                    (较上年同期)                                         +1.0%          -1.6%
 2330     日本求才求职比                                   6月            0.91           0.90
             失业率                                                       4.0%           4.1%
 2350     日本工业生产(较上月)                         6月初值           -1.8%          +1.9%
             工业生产一个月预估                                             --          -2.4%
             工业生产两个月预估                                             --          +3.3%
 
 7月30日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2313     日本制造业采购经理人指数(PMI)                    7月              --           52.3
               
 7月31日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0130     日本加班工资                                     6月              --          -0.1%
 0500     日本建筑订单(较上年同期)                         6月              --         +26.0%
             房屋开工(较上年同期)                          6月          +15.8%         +14.5%
 2300     韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                  7月           +0.3%          -0.1%
                                                                                
                            (较上年同期)                                 +1.5%          +1.0%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周              --          5,493
          外资投资日本股票(亿日圆)                                          --          3,498
    
 8月1日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0000     韩国汇丰/Markit制造业PMI                         7月              --           49.4
                                                                                
 0000     韩国出口(较上年同期)                             7月           +5.0%          -1.0%
             进口(较上年同期)                                            -1.8%          -3.0%
             贸易收支(亿美元)                                               --       顺差59.9
 
  8月2日(五)
  暂无重要经济数据。
    
  8月5日当周
 8月4日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2100     韩国外汇储备(亿美元)                             7月              --        3,264.4
    
  8月5日(一)
  暂无重要经济数据。    
    
 8月6日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0500     日本同时指标(较前月)                             6月              --           +0.8
             领先指标(较前月)                                               --           +2.8
    (完)
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