全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型和巴拿马型船舶运费下跌

路透7月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下跌，因海岬型船和巴拿马型船运费下跌。

波罗的海乾散货运价指数 跌7点或0.65%，至1,075点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌9点或0.48%，至1,864点。日均获利下降159美元至11,789美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。