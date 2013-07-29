欧洲经济指标预测--7月30日-8月6日****

美股业绩：富国银行季度获利小降，因抵押贷款业务费用收入减少且成本攀升

富国银行是按资产计算美国第三大银行。该行表示，截至3月31日的第一季可归于普通股东的净利降至50.6亿美元，合每股盈余(EPS)为1.00美元，上年同期分别为50.9亿美元和0.99美元。