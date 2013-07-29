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市场报道 | 2013年 7月 30日 星期二 07:21 BJT

****欧洲经济指标预测--7月30日-8月6日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:     

    
    7月29日当周
    
 7月29日-8月9日
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                          7月       +0.4%         +0.6%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                      +4.2%         +3.7%
    

 7月30日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0600     德国GfK消费者信心指数                                8月         6.9           6.8
 0900     欧元区企业景气指数                                   7月       -0.55         -0.68
               经济景气指数                                               92.6          91.3
               工业景气指数                                              -10.2         -11.2
               服务业景气指数                                             -9.0          -9.5
               消费者信心指数                                            -17.4         -18.8
               消费者通胀预期指数                                           --          16.0
 1200     德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)               7月初       +0.3%         +0.1%
                                                                值              
                              HICP(较上年同期)                           +1.8%         +1.9%
                  消费者物价指数(CPI)(较前月)                            +0.3%         +0.1%
                               CPI(较上年同期)                           +1.7%         +1.8%
 2305     英国GfK消费者信心指数                                7月        负20          负21
  
 7月31日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0600     瑞士瑞银集团(UBS)指标                                6月          --          1.46
 0600     德国实质零售销售(较前月)                             6月        持平         +0.8%
                    (较上年同期)                                         +0.4%         +0.4%
 0645     法国消费者支出                                       6月       +0.1%         +0.5%
 0645     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                      6月       -0.3%         -1.2%
 0700     瑞士KOF领先指标                                      7月        1.22          1.16
 0755     德国经季节调整失业人数变化(万人)                     7月        持平       减少1.2
             未经季节调整失业人数(万人)                                    290           290
             经季节调整失业率                                             6.8%          6.8%
             经季节调整失业人数(万人)                                       --         294.3
 0800     意大利失业率                                         6月       12.3%         12.2%
 0900     欧元区通胀率                                     7月初值       +1.6%         +1.6%
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                7月初值       +0.2%         +0.3%
                         CPI(较上年同期)                                 +1.3%         +1.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                          -1.6%         +0.3%
                               HICP(较上年同期)                          +1.4%         +1.4%
 0900     欧元区失业率                                         6月       12.2%         12.2%
 1000     意大利PPI(较前月)                                    6月          --         -0.1%
               PPI(较上年同期)                                              --         -1.0%
 
 8月1日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0743     意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI)          7月        49.8          49.1
 0748     法国Markit制造业PMI                                  7月        49.8          49.8
 0753     德国Markit/BME制造业PMI                              7月        50.3          50.3
 0758     欧元区Markit制造业PMI                                7月        50.1          50.1
 0828     英国Markit/CIPS制造业PMI                             7月        52.8          52.5
 1100     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                         8月       3,750         3,750
          英国央行利率决议                                               0.50%         0.50%
 1145     欧洲央行利率决议                                     8月       0.50%         0.50%
    
 8月2日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0600     英国Nationwide房价指数(较前月)                       7月       +0.4%         +0.3%
                                                                                
                           (较上年同期)                                  +3.1%         +1.9%
 0730     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                       7月        52.5          51.9
 0830     英国Markit/CIPS建筑业PMI                             7月        51.5          51.0
 0900     欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                    6月        持平         -0.3%
                               (较上年同期)                              +0.3%         -0.1%
 
    8月5日当周
    
 8月5日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0743      意大利Markit/ADACI服务业PMI                          7月          --          45.8
                                                                                 
 0748      法国Markit服务业PMI                                  7月          --          48.3
                                                                                 
           法国Markit综合PMI                                                 --          48.8
                                                                                 
 0753      德国Markit服务业PMI                                  7月          --          52.5
                                                                                 
 0758      欧元区Markit服务业PMI                                7月          --          49.6
                                                                                 
           欧元区Markit综合PMI                                               --          50.4
                                                                                 
 0828      英国Markit/CIPS服务业PMI                             7月          --          56.9
 0830      欧元区Sentix投资者信心指数                           8月          --        负12.6
 0900      欧元区零售销售(较前月)                               6月          --         +1.0%
                    (较上年同期)                                             --         -0.1%
                                                                                 
 2301      英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期)          7月          --         +1.4%
     
 8月6日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0800      意大利工业生产(较前月)                               6月          --         +0.1%
           意大利经工作日调整工业生产(较上年同期)                            --         -4.2%
 0830      英国工业生产(较前月)                                 6月          --          持平
                  (较上年同期)                                               --         -2.3%
           英国制造业产出(较前月)                               6月          --         -0.8%
                  (较上年同期)                                               --         -2.9%
 0900      意大利国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季初          --         -0.6%
                                                                 值              
                           (较上年同期)                                      --         -2.4%
 1000      德国工业订单                                         6月          --         -1.3%
  (完)
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