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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 07:25 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将卖超20万股

路透东京7月30日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的下
单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 卖单          13.7
 买单          13.5
 -----------------
 净卖单         0.2
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