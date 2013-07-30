西班牙经济：数据料显示第二季趋稳，但距离持续增长仍然遥远

西班牙央行预期未来12个月经济产出将持平，并提醒指出，经济依然对负面冲击非常敏感，尤其是财政方面的冲击。

西班牙经济2008年首度陷入衰退，因为楼市泡沫破碎，严重损害建筑业这一关键的经济成长支柱，失业率随后升至纪录新高，抑制了商业活动。

自那以后，旨在平衡预算的增税和减支措施又进一步冲击低迷的国内需求。

虽然最新的采购经理人指数(PMI)调查，和鼓舞人心的第二季失业数据表明经济部长德金多斯的乐观看法或许站得住脚，但过去几天西班牙大型企业公布的上半年获利情况却好坏不一。

包括零售销售在内的许多经济指标显示，西班牙国内经济活动依然挣扎。

此外，尽管最近几个月欧洲的关注重点已从紧缩措施转向经济增长，但西班牙财政严重失衡，可能冲击初步的经济复苏。