西班牙经济：数据料显示第二季趋稳，但距离持续增长仍然遥远

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
西班牙央行预期未来12个月经济产出将持平，并提醒指出，经济依然对负面冲击非常敏感，尤其是财政方面的冲击。
西班牙经济2008年首度陷入衰退，因为楼市泡沫破碎，严重损害建筑业这一关键的经济成长支柱，失业率随后升至纪录新高，抑制了商业活动。
自那以后，旨在平衡预算的增税和减支措施又进一步冲击低迷的国内需求。
虽然最新的采购经理人指数(PMI)调查，和鼓舞人心的第二季失业数据表明经济部长德金多斯的乐观看法或许站得住脚，但过去几天西班牙大型企业公布的上半年获利情况却好坏不一。
包括零售销售在内的许多经济指标显示，西班牙国内经济活动依然挣扎。
此外，尽管最近几个月欧洲的关注重点已从紧缩措施转向经济增长，但西班牙财政严重失衡，可能冲击初步的经济复苏。
西班牙经济高度依赖出口，第一季出口在该国经济活动的占比接近三分之一，高于四年前仅22.9%的比例，这给经济前景带来更多的不确定性。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。