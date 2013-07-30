中国经济：化解产能过剩矛盾总体方案已成稿，钢铁水泥等成重点--报载

路透上海7月30日 - 中国证券报周二报导引述权威渠道消息，发改委、工信部会同有关部门正在研究化解产能过剩的工作，化解产能过剩矛盾总体方案目前已经成稿，方案重点将解决钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和造船五大行业的产能过剩问题。

消息人士指出，化解产能过剩矛盾主要通过设定一些准入标准，利用市场机制淘汰部分落后产能，使行业产能利用率达到80%左右。

报导指出，目前按照国务院通知中要求的“尊重规律、分业施策、多管齐下、标本兼治”的原则和“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的要求，工信部正在研究制定化解产能过剩矛盾总体方案。 中国有色工业协会数据显示，2012年中国氧化铝产能利用率为72.5%，电解铝产能利用率为78%，铝行业处在产能过剩状态。此外，公开数据显示，钢铁行业产能利用率只有67%，水泥和平板玻璃行业产能利用率也低于75%。