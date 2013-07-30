中国经济：化解产能过剩矛盾总体方案已成稿，钢铁水泥等成重点--报载

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月30日 - 中国证券报周二报导引述权威渠道消息，发改委、工信部会同有关部门正在研究化解产能过剩的工作，化解产能过剩矛盾总体方案目前已经成稿，方案重点将解决钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和造船五大行业的产能过剩问题。
消息人士指出，化解产能过剩矛盾主要通过设定一些准入标准，利用市场机制淘汰部分落后产能，使行业产能利用率达到80%左右。
报导指出，目前按照国务院通知中要求的“尊重规律、分业施策、多管齐下、标本兼治”的原则和“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的要求，工信部正在研究制定化解产能过剩矛盾总体方案。 中国有色工业协会数据显示，2012年中国氧化铝产能利用率为72.5%，电解铝产能利用率为78%，铝行业处在产能过剩状态。此外，公开数据显示，钢铁行业产能利用率只有67%，水泥和平板玻璃行业产能利用率也低于75%。
化解产能过剩问题，已成为今年中央政府经济工作的重要内容之一，政府已把化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能过剩矛盾作为今年的工作重点。近日工信部公布首批涉及落后产能淘汰的企业名单，该名单涉及19个工业领域内共计1,294个企业。(完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。