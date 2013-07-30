《中国报摘》--中国证券报7月30日

* 头版头条:

--记者从权威渠道获悉，国家发改委、工信部会同有关部门正在研究化解产能过剩的工作，化解产能过剩矛盾总体方案目前已经成稿。方案重点将解决钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和造船五大行业的产能过剩问题。

* 其他:

--银监会近日印发的《商业银行公司治理指引》，要求强化商业银行战略规划和资本管理；增加对风险管理与内部控制的具体规定，对建立科学的激励机制、有效的问责机制和透明度建设提出明确要求等。

--国家税务总局政策法规司巡视员丛明表示，国税总局正与有关部门研究修改《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》，计划将脱硝设备纳入该优惠目录之中。这一修改旨在对进一步加强大气脱硝、治理PM2.5提供税收方面的支持。

--记者从广西与广东发改委了解到，两部门正在积极启动《珠江-西江经济带发展规划》的前期调查研究和规划编制工作，争取9月中旬共同起草形成规划建议稿上报国家发改委。

--煤炭价格的持续低迷使政府“救市”政策提速。继河南等地相继出台煤电互保政策后，山西省政府日前正式出台20条煤炭新政，明确提出将为煤炭企业降低费税。这是国内首例公开出台的煤炭企业减费政策。(完)