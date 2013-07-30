《中国报摘》--中国证券报7月30日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--记者从权威渠道获悉，国家发改委、工信部会同有关部门正在研究化解产能过剩的工作，化解产能过剩矛盾总体方案目前已经成稿。方案重点将解决钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和造船五大行业的产能过剩问题。
* 其他:
--银监会近日印发的《商业银行公司治理指引》，要求强化商业银行战略规划和资本管理；增加对风险管理与内部控制的具体规定，对建立科学的激励机制、有效的问责机制和透明度建设提出明确要求等。
--国家税务总局政策法规司巡视员丛明表示，国税总局正与有关部门研究修改《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》，计划将脱硝设备纳入该优惠目录之中。这一修改旨在对进一步加强大气脱硝、治理PM2.5提供税收方面的支持。
--记者从广西与广东发改委了解到，两部门正在积极启动《珠江-西江经济带发展规划》的前期调查研究和规划编制工作，争取9月中旬共同起草形成规划建议稿上报国家发改委。
--煤炭价格的持续低迷使政府“救市”政策提速。继河南等地相继出台煤电互保政策后，山西省政府日前正式出台20条煤炭新政，明确提出将为煤炭企业降低费税。这是国内首例公开出台的煤炭企业减费政策。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。