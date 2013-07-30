《香港报摘》--信报7月30日

* 要闻版头条:

--被沽空机构Glaucus Research指造假账、停牌已半年的中金再生 ，被揭自其上市之时已经造假，情况有如已经爆煲的洪良国际翻版。因应相关机构转介，警方拘捕2名上市公司高层人士，怀疑他们伪造账目，被捕人士包括一名姓林男子（46岁）及一名姓黎女子（42岁），两人已获准保释候查，须于9月下旬向警方报到。 * 其他: --中国金属再生资源 被证监会申请清盘之余，证监会亦提出质疑，认为该公司早在2009年公开招股时已开始「造假」，情况与2009年上市、2010年「爆煲」的洪良国际相似，作为中金再生保荐人的瑞银及招商证券，或须为此负上责任。

--香港数据中心物业租赁服务供应商及建筑主承建商佳明集团 ，将于今天开始招股，招股价介乎0.9至1.11港元，每手（4000股）入场费为4484.76港元。佳明集团主席陈孔明表示，是次集资所得大部分，即约65%均会用作兴建第二座数据中心大楼的发展成本。

--受惠本港及内地经营改善及出售天津物业附属公司，经营崇光百货的利福 截至6月底止中期纯利10.97亿港元，按年增长20.6%，符合市场预期；但上半年同店销售增长放缓至7.3%，派中期股息26.4分。该公司表示，由于铜锣湾港铁站电梯进行个多月维修，以致铜锣湾崇光百货人流下跌，影响4、5月份的客流量；上半年每日客流量减少7%，至8.38万人次。

--TOM集团 昨天公布截止6月底止中期业绩，亏损按年扩大至1.13亿港元，每股亏损2.91分，营业额9.75亿港元，较去年同期下跌14%；不派中期股息。集团首席执行官兼执行董事杨国猛表示，亏损主因在于上半年增加新业务投资，现时公司仍处于高投入期。

--中国海外宏洋 公布，截至6月底中期纯利15.63亿港元，按年上升20%，核心盈利13.4亿元，按年增15.7%，符合市场预期，中期息每股5分。集团管理层在分析员会议上坦言，三线城市的确面临一定挑战，如按揭成数收紧等政策，惟集团有信心下半年积极推盘，可完成全年销售目标。

--内地富豪于咏主要控股的私募投资机构鸿商产业控股集团，再度发起对澳洲铜金矿的收购。由鸿商控股主要控股的洛阳钼业 与澳洲矿业巨擎力拓达成有约束力协议，前者将收购后者一铜金矿，涉资8.2亿美元。(完)