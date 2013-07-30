《美国经济焦点》第二季GDP恐大幅放缓，受税务负担压制

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**经济扩容、储蓄增加？**
其他变革还包括更多地把所有权移转成本列入投资中，并以应收基础而非现金基础来计算确定的养老金计划利益。多位分析师表示，这些变革将不仅显示经济规模扩大及更高的储蓄率，更有可能协助2012年成长率向上修正。
纽约摩根大通分析师Michael Feroli表示，“看来这些修正整体而言将会略为有利于GDP成长。”
分析师指出，这些修正可能会缩小相对强劲的就业增长及疲弱经济成长间的落差。
第二季经济成长乏力，也将反映年初税率上升导致消费者支出减少、以及公用事业支出下滑等因素；由于今年前三个月异常寒冷，从而推高公用事业支出。
占美国经济活动逾三分之二的消费者支出的增幅料放缓至不到2%；第一季的成长幅度则达2.6%。
国内需求疲软可能会让企业对于补充库存持审慎态度。存货增加料对第二季GDP做出微幅贡献，而1-3月当季存货增加对GDP成长率贡献度则是超过0.5个百分点。
企业的设备及软件支出可能持稳，而非住宅建筑投资可能自第一季的下滑反弹。
房地产市场仍可能是第二季经济中的一大亮点。住宅建设支出成长幅度料接近第一季水准。去年房屋建设对经济成长做出贡献，为2005年以来首见，而房地产市场复苏应该会有助于确保经济持续扩张，不过今年扩张的速度将较为温和。
由于欧洲和中国需求转弱，预料出口将拖累经济成长。预料第二季国际贸易拖累GDP成长的幅度将超过0.5个百分点。
政府支出料呈现连续第三季萎缩，很大程度是因为政府全面缩减支出，而这对国防产业的打击尤深。
报告中其他细节料显示，疲软的内需让通胀压力受到抑制。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。