《美国经济焦点》第二季GDP恐大幅放缓，受税务负担压制

**经济扩容、储蓄增加？**

其他变革还包括更多地把所有权移转成本列入投资中，并以应收基础而非现金基础来计算确定的养老金计划利益。多位分析师表示，这些变革将不仅显示经济规模扩大及更高的储蓄率，更有可能协助2012年成长率向上修正。

纽约摩根大通分析师Michael Feroli表示，“看来这些修正整体而言将会略为有利于GDP成长。”

分析师指出，这些修正可能会缩小相对强劲的就业增长及疲弱经济成长间的落差。

第二季经济成长乏力，也将反映年初税率上升导致消费者支出减少、以及公用事业支出下滑等因素；由于今年前三个月异常寒冷，从而推高公用事业支出。

占美国经济活动逾三分之二的消费者支出的增幅料放缓至不到2%；第一季的成长幅度则达2.6%。

国内需求疲软可能会让企业对于补充库存持审慎态度。存货增加料对第二季GDP做出微幅贡献，而1-3月当季存货增加对GDP成长率贡献度则是超过0.5个百分点。

企业的设备及软件支出可能持稳，而非住宅建筑投资可能自第一季的下滑反弹。

房地产市场仍可能是第二季经济中的一大亮点。住宅建设支出成长幅度料接近第一季水准。去年房屋建设对经济成长做出贡献，为2005年以来首见，而房地产市场复苏应该会有助于确保经济持续扩张，不过今年扩张的速度将较为温和。

由于欧洲和中国需求转弱，预料出口将拖累经济成长。预料第二季国际贸易拖累GDP成长的幅度将超过0.5个百分点。

政府支出料呈现连续第三季萎缩，很大程度是因为政府全面缩减支出，而这对国防产业的打击尤深。