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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 08:28 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月30日-8月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月30日(二)

巴拉圭亚松森--巴拉圭、哥伦比亚、秘鲁和乌拉圭央行总裁在一个研讨会上发言。

孟买--印度央行发布第一季货币政策检视报告(0530)。

安卡拉--土耳其央行发布货币政策委员会会议记录。

圣地亚哥--智利央行公布7月议息会议记录(1230)。

7月31日(三)

阿克拉--加纳央行货币政策委员会宣布政策利率决定(1100)。

8月1日(四)

印度金奈--印度央行总裁苏巴拉奥在经济大学发表讲话。

布拉格--捷克央行举行货币政策会议。

开罗--埃及央行举行货币政策会议。

8月2日(五)

印度海德拉巴--印度央行总裁苏巴拉奥在一个颁奖活动上发表讲话。

8月5日(一)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议。

8月6日(二)

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会举行会议，不讨论利率问题。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
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