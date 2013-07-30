《香港报摘》--经济日报7月30日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条:
--今年初因美资研究机构Glaucus唱淡而停牌的百亿民企中金再生 ，昨被证监会严辞指控上市4年来「全盘假数」。证监首次动用法定权利寻求本港上市公司清盘，已获法院颁令委任临时清盘人. * 其他: --中金再生 涉造假帐目，更追溯至上市前的财务数据，上市前进行保荐人的尽职审查及会计师审计报告的成效备受质疑。德勤指事件不代表审计师出错。
--“白居二”(非5000个白表购买免补地价二手居屋)效应下，连公屋亦屡创新高，多个屋苑现估价不足，如早前以420万元易手的薄扶林华贵邨单位，多间银行估值仅380万至390万港元，相差达40万港元，差幅逾7%。业界指出，公屋估价参差，买家宜预留资金补差额。
--一手销售新例“后遗症”在实施3个月后浮现，受新例影响，新盘交投急跌，代理行的楼花专组生意一落千丈，利嘉阁、港置、美联物业 均先后重组，部分将楼花组员工调往二手分行，冀增加生产力。
--恒地 近期加速收购旧楼步伐，其中收购超过4年的土瓜湾马头围大厦，近期提价1倍收购16宗，涉及约1.5亿港元，实用面积收购尺价达1.5万港元，个别收购尺价更高见2万港元，创九龙旧楼收购价新高。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。