《香港报摘》--经济日报7月30日

* 要闻版头条:

--今年初因美资研究机构Glaucus唱淡而停牌的百亿民企中金再生 ，昨被证监会严辞指控上市4年来「全盘假数」。证监首次动用法定权利寻求本港上市公司清盘，已获法院颁令委任临时清盘人. * 其他: --中金再生 涉造假帐目，更追溯至上市前的财务数据，上市前进行保荐人的尽职审查及会计师审计报告的成效备受质疑。德勤指事件不代表审计师出错。

--“白居二”(非5000个白表购买免补地价二手居屋)效应下，连公屋亦屡创新高，多个屋苑现估价不足，如早前以420万元易手的薄扶林华贵邨单位，多间银行估值仅380万至390万港元，相差达40万港元，差幅逾7%。业界指出，公屋估价参差，买家宜预留资金补差额。

--一手销售新例“后遗症”在实施3个月后浮现，受新例影响，新盘交投急跌，代理行的楼花专组生意一落千丈，利嘉阁、港置、美联物业 均先后重组，部分将楼花组员工调往二手分行，冀增加生产力。

--恒地 近期加速收购旧楼步伐，其中收购超过4年的土瓜湾马头围大厦，近期提价1倍收购16宗，涉及约1.5亿港元，实用面积收购尺价达1.5万港元，个别收购尺价更高见2万港元，创九龙旧楼收购价新高。(完)