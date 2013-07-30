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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月30日

路透香港7月30日 - 
 路透香港7月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1
 美元=7.7573港元      )
                                                                                        
 美股道琼工业指数周一收低-36.86,或-0.24%,报15521.97点.因投资人采取谨慎态度，静待本周美国
 联邦储备理事会(美联储/FED)会议。美联储可能在声明中暗示何时开始缩减刺激计划。
                                                                                        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅         成交量    ADR折合每股普通股   较港
 股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       179.760   -1.94      16673            13.945      -0.82
 中国铝业                       8.160   -2.74      35480             2.532      -0.32
 中国移动                      53.020   -0.67     164730            82.258      -1.25
 中国人寿                      35.540   -1.85      49668            18.380      -0.33
 中石油                       117.220   -1.43      25383             9.093      -0.51
 中石化                        73.590   -2.57      18831             5.709      -0.55
 汇丰控股                      56.100   -0.95     155540            87.037      -0.64
 中电信                        48.600   -1.34      14019             3.770      -0.26
 中国联通                      14.510   -0.41     137610            11.256      -0.92
 兖州煤业                       7.240   -4.36     115806             5.616      -3.17
 华能国际                      41.210    2.95      18227             7.992       0.78
 南方航空                      18.540   -2.63       7472             2.876       0.93
 东方航空                      15.620   -0.64       2359             1.212     -49.51
 中芯国际                       3.770   -1.82      49311             0.585      -0.86
 （完）
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