《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月30日

路透香港7月30日 - 路透香港7月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1 美元=7.7573港元 ) 美股道琼工业指数周一收低-36.86,或-0.24%,报15521.97点.因投资人采取谨慎态度，静待本周美国 联邦储备理事会(美联储/FED)会议。美联储可能在声明中暗示何时开始缩减刺激计划。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港 股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 179.760 -1.94 16673 13.945 -0.82 中国铝业 8.160 -2.74 35480 2.532 -0.32 中国移动 53.020 -0.67 164730 82.258 -1.25 中国人寿 35.540 -1.85 49668 18.380 -0.33 中石油 117.220 -1.43 25383 9.093 -0.51 中石化 73.590 -2.57 18831 5.709 -0.55 汇丰控股 56.100 -0.95 155540 87.037 -0.64 中电信 48.600 -1.34 14019 3.770 -0.26 中国联通 14.510 -0.41 137610 11.256 -0.92 兖州煤业 7.240 -4.36 115806 5.616 -3.17 华能国际 41.210 2.95 18227 7.992 0.78 南方航空 18.540 -2.63 7472 2.876 0.93 东方航空 15.620 -0.64 2359 1.212 -49.51 中芯国际 3.770 -1.82 49311 0.585 -0.86 （完）