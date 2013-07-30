金砖国家：7月29日股汇市收盘纵览

路透7月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月29日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.8%，报953.86点。

中国股市：沪综指收挫1.7%，政府性债务将全面审计添基本面疑虑。

香港股市：收低0.5%，中国工业企业利润数据不佳令投资者持观望态度。

中国汇市：人民币高开低收，大客盘稀少仍在静候方向指引。

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印度股市：连续第四个交易日收低，并触及逾两周低点，Hindustan Unilever在券商下调评级后下跌，而对利率敏感的个股在央行政策会议前下跌。指标BSE指数 收低0.86%，报19,578.03点，为7月11日以来最低收盘位。NSE指数 收低0.93%，报5,831.65点。

印度汇市：印度卢比四个交易日来首次下跌，受石油进口商的美元买需、及央行政策会议前的谨慎情绪打击。市场可能从央行会议获得其政策立场的线索，近来印度央行曾采取措施提振卢比汇价。外界普遍预期央行维持利率不变。卢比兑美元 收报59.4150/4250，上周五收盘报59.04/05。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,348.110点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.31%至734.05点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.12%，报32.8295卢布，卢布兑欧元 近持平，报43.5500卢布。

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巴西股市：拉美股市下跌，投资者在本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前全面削减风险资产。市场预期美联储决策者可能发出削减货币刺激政策的信号。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.42%，报49,212.33点，由逾五周高点回落。

巴西汇市：拉美货币下跌，静候美国经济数据和美联储会议。巴西雷亚尔兑美元 下跌0.4%，亦受国内企业信心下降的打压。

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南非股市：四个交易日来首次收高，Anglo American Platinum 和Gold Fields 等矿业股涨势居前，兰特兑美元走软使它们获益。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收涨0.95%，报36,368.56点。综合指数 收升0.8%，报40,819.98点。