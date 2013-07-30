《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月30日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*工商时报：
--行政院长江宜桦昨日突然宣布内阁局部改组，财政部次长曾铭宗接任金管会主委，政院原安排原主委陈裕璋接任台湾金控及台银董事长，但陈裕璋已婉拒。
--土地需求旺，工业区内却有厂商占地不投资，对此，经济部拟采取两项措施，逼迫厂商〞吐出土地〞，第一是增加持有成本，包括建议地方政府开征空地税、取消地价税与房屋税的优惠，第二，导入公设仲介制度，加速媒合土地供需。
--国民党规划将在周五立院临时会中处理核四公投案，但国民党立委吴育昇主张，应等核四完成安检后，再推动核四公投，他并在国民党立院党团大会中提案，获得37位出席蓝委支持。
*经济日报：
--可承作第三方支付储值业务的金融机构家数，有望倍增。除金管会已核准的永丰、第一、玉山、中国信托商银及邮局五家金融机构外，还有五家银行正在排队等金管会核准，包括国泰世华、台新银行等。
--兆丰金控 昨日发布处理台企银股票部位三大原则，分别为不影响兆丰金股东权益、兼顾台企银 经营权稳定及避免影响台企银股价。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。