《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月30日

*工商时报：

--行政院长江宜桦昨日突然宣布内阁局部改组，财政部次长曾铭宗接任金管会主委，政院原安排原主委陈裕璋接任台湾金控及台银董事长，但陈裕璋已婉拒。

--土地需求旺，工业区内却有厂商占地不投资，对此，经济部拟采取两项措施，逼迫厂商〞吐出土地〞，第一是增加持有成本，包括建议地方政府开征空地税、取消地价税与房屋税的优惠，第二，导入公设仲介制度，加速媒合土地供需。

--国民党规划将在周五立院临时会中处理核四公投案，但国民党立委吴育昇主张，应等核四完成安检后，再推动核四公投，他并在国民党立院党团大会中提案，获得37位出席蓝委支持。

*经济日报：

--可承作第三方支付储值业务的金融机构家数，有望倍增。除金管会已核准的永丰、第一、玉山、中国信托商银及邮局五家金融机构外，还有五家银行正在排队等金管会核准，包括国泰世华、台新银行等。

--兆丰金控 昨日发布处理台企银股票部位三大原则，分别为不影响兆丰金股东权益、兼顾台企银 经营权稳定及避免影响台企银股价。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。