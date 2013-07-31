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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 08:55 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：     

  中国进出口银行至多70亿元人民币人两年期固息金融债10:00-11:00招标，利率预测均值4.21%
  进出口银行至多150亿元七年期固息金融债10:00-11:00数量招标，意向票面利率4.35%
  江苏阳光集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，北京银行和中信证券主承  
  广西交通投资集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行和浦发银行主承  
  酒泉钢铁(集团)45亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和建设银行主承
  深圳能源 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和招商银行主承
  瑞泰科技 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，北京银行主承  
  山东垦利石化集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承
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  二、新债上市：  
  
  中百集团 3亿元三年期中票101358003，票面利率5.55%
  深圳茂业商厦7亿元三年期中票101353004，票面利率6.05%
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  三、缴款：
  
  财政部代发236亿元三年期地方债139105，票面利率3.92%
  丽江旅游 0.9亿元五年期中票
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  四、还本付息：
  
  福建建工集团总公司5亿元一年期短融041254039到期兑付，票面利率4.67%
  华友钴业2.5亿元一年期短融041259047到期兑付，票面利率6.46%
  财政部240亿元20年期固息国债010007付息，票面利率4.26%
  鲁能集团10亿元15年期固息债068035付息，票面利率4.40%
  上海城市建设12亿元15年期固息债078036付息，票面利率5.48%
  深高速 8亿元15年期固息债078037付息，票面利率5.50%
  上虞市水处理发展公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980122付息，票面利率6.80%
  内蒙古包钢钢联公司10亿元五年期中票0982107付息，票面利率4.95%
  白山市城建投10亿元七年期固息债1280221付息，票面利率7.00%
  财政部代发233亿元五年期地方债129106付息，票面利率3.13%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

    --中共中央政治局周二召开会议称，下半年中国经济仍将保持总体平稳发展态势，在政策上将坚持宏观经济
政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调。 

    --中国银行业协会发布的《中国银行业发展报告（2012-2013）报告》称，今年银行业仍面临复杂多变的经营
环境，审慎监管持续加强，预计全年盈利增速继续放缓，上市银行净利润增速可能降至8%左右。报告建议，商业
银行未来加速转型，包括调整资产负债结构、大力发展中间业务、着力提升定价管理等。 
       
    8/1公布7月官方制造业PMI                           (6月为50.1)
           7月汇丰制造业PMI终值                       (6月为48.2) 
    8/3公布7月官方非制造业PMI                         (6月为53.9)
    8/5公布7月汇丰服务业PMI                           (6月为51.3)
    8/8海关发布7月进出口贸易数据                      (6月贸易顺差为271.3亿美元)    
    8/9国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI)           (6月为-2.7%)
                      居民消费价格指数(CPI)           (6月为2.7%)
                      固定资产投资(不含农户)          (1-6月为20.1%)
                      社会消费品零售总额              (6月为13.3%)
                      工业增加值                      (6月为8.9%)
                      房地产投资和销售情况月度报告          
    8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    8/22公布8月汇丰制造业PMI初值                      (7月初值为47.7)
    8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润           (1-6月为11.1%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 李宏薇/丁淑琴)

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