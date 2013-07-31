《中国债券市场每日交易备忘》--7月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行至多70亿元人民币人两年期固息金融债10:00-11:00招标，利率预测均值4.21% 进出口银行至多150亿元七年期固息金融债10:00-11:00数量招标，意向票面利率4.35% 江苏阳光集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，北京银行和中信证券主承 广西交通投资集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行和浦发银行主承 酒泉钢铁(集团)45亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和建设银行主承 深圳能源 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和招商银行主承 瑞泰科技 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，北京银行主承 山东垦利石化集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中百集团 3亿元三年期中票101358003，票面利率5.55% 深圳茂业商厦7亿元三年期中票101353004，票面利率6.05% ============================================================================ 三、缴款： 财政部代发236亿元三年期地方债139105，票面利率3.92% 丽江旅游 0.9亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 福建建工集团总公司5亿元一年期短融041254039到期兑付，票面利率4.67% 华友钴业2.5亿元一年期短融041259047到期兑付，票面利率6.46% 财政部240亿元20年期固息国债010007付息，票面利率4.26% 鲁能集团10亿元15年期固息债068035付息，票面利率4.40% 上海城市建设12亿元15年期固息债078036付息，票面利率5.48% 深高速 8亿元15年期固息债078037付息，票面利率5.50% 上虞市水处理发展公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980122付息，票面利率6.80% 内蒙古包钢钢联公司10亿元五年期中票0982107付息，票面利率4.95% 白山市城建投10亿元七年期固息债1280221付息，票面利率7.00% 财政部代发233亿元五年期地方债129106付息，票面利率3.13% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中共中央政治局周二召开会议称，下半年中国经济仍将保持总体平稳发展态势，在政策上将坚持宏观经济 政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调。 --中国银行业协会发布的《中国银行业发展报告（2012-2013）报告》称，今年银行业仍面临复杂多变的经营 环境，审慎监管持续加强，预计全年盈利增速继续放缓，上市银行净利润增速可能降至8%左右。报告建议，商业 银行未来加速转型，包括调整资产负债结构、大力发展中间业务、着力提升定价管理等。 8/1公布7月官方制造业PMI (6月为50.1) 7月汇丰制造业PMI终值 (6月为48.2) 8/3公布7月官方非制造业PMI (6月为53.9) 8/5公布7月汇丰服务业PMI (6月为51.3) 8/8海关发布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差为271.3亿美元) 8/9国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.7%) 居民消费价格指数(CPI) (6月为2.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-6月为20.1%) 社会消费品零售总额 (6月为13.3%) 工业增加值 (6月为8.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/丁淑琴)