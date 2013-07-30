中国行业：山西推新政降低煤炭企业税费，大同煤业等预计全年利润总额增加

路透上海7月30日 - 针对近期煤炭价格连连下跌，中国山西省政府最新公告称，拟推出短、中、长期共20条措施，明确提出将为煤炭企业降低费税；大同煤业 等相关上市公司周二公告称全年利润总额将因此增加。

刊登在山西省政府网站的《进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》显示，短期措施包括从8月1日起至12月31日，暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金、减半收取煤炭交易服务费等，中期措施包括推动金融机构对煤炭企业债务重组、积极稳妥建立政府煤炭储备机制等，长期措施包括稳步推进煤炭现货期货交易等。

大同煤业、潞安环能 、阳泉煤业 、山煤国际 、兰花科创 均公告称，目前矿山环境恢复治理保证金的计提标准为按每吨10元提取，煤矿转产发展资金按每吨5元提取，两项均计入企业生产成本，暂停收取后，公司全年利润总额将因此增加。

就对全年利润总额的影响来看，大同煤业预计将增加2.02亿元人民币，潞安环能预计增加约2亿元，阳泉煤业预计增加1.8亿元，山煤国际预计增加近4,000万元，兰花科创预计增加约3,450万元。

中国煤炭运销协会旗下的煤炭市场网此前报导称，上半年，26家大型煤炭企业出现亏损，黑龙江、吉林、重庆、四川、云南、安徽等六省市全行业亏损。

上半年中国煤炭产量为17.9亿吨，同比下降3.7%，降幅比一季度扩大2.7个百分点，同期煤炭销量为17.5亿吨，同比下降3.8%，降幅比一季度扩大3.4个百分点。(完)

浏览相关信息，请点选山西省政府网站(here) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)