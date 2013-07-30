国际油市：油价下跌，市场担心美国经济增长放缓

美国第二季经济成长可能大幅放缓，但不太可能改变对美联储今年稍晚将开始削减购债的预期。

路透周一对六位分析师的调查显示，美国上周商业原油库存或连续第五周下降，预计原油库存减少230万桶。

据石油输出国组织(OPEC)最新报告，2012年OPEC石油出口额较上年跳增近10%，同期OPEC国家GDP增长12%，收入大增的情况今年或很难再现。

利比亚石油部长Abdelbari al-Arusi周一表示，利比亚两大原油港口的石油出口正常进行，尽管港口大门仍有抗议者在示威。(完)

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