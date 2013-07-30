国际油市：油价下跌，市场担心美国经济增长放缓

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国第二季经济成长可能大幅放缓，但不太可能改变对美联储今年稍晚将开始削减购债的预期。
路透周一对六位分析师的调查显示，美国上周商业原油库存或连续第五周下降，预计原油库存减少230万桶。
据石油输出国组织(OPEC)最新报告，2012年OPEC石油出口额较上年跳增近10%，同期OPEC国家GDP增长12%，收入大增的情况今年或很难再现。
利比亚石油部长Abdelbari al-Arusi周一表示，利比亚两大原油港口的石油出口正常进行，尽管港口大门仍有抗议者在示威。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/李爽 审校 张涛)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。