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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 08:51 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走高，因日本数据疲软

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* 美元/日圆走高，因日本数据疲软、薪酬结算日(Gotobi)和月末美元需求。

* 明日料有更多进口商月末需求。

* 6月数据疲软，日本央行可能在更长时期内维持宽松政策。

* 98.20到98.50，有美元/日圆阻力位/沽盘。

* 空头似乎在98.40-50上方有部分停损单，昨日高点为98.34。

* 下档目前料在97.85的稍早低点受限，除非日经指数再度下挫。(完)

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