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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 09:25 BJT

《香港重要政经日程》--7月30日-8月6日

==================今日重要政经消息==================

7月30日(周二)

-- 百宏实业 公布中期业绩。

-- 华能国际电力股份 公布中期业绩。

-- 山东新华制药股份 公布中期业绩。

-- 汇多利 公布年报。

--10:00 中国卫生控股 股东特别大会。

--10:00 龙源电力 于北京举行临时股东大会。

--11:00 经济日报集团 股东周年大会。

--11:00 首都信息 于北京举行临时股东大会。

--14:00 中材股份 于北京举行临时股东大会。

==================近期重要政经消息==================

7月31日(周三)

-- 香港金管局公布6月货币统计。

-- 香港金管局公布6月外汇基金总资产.

-- 香港政府公布6月财政报告。

-- 中国绿色食品 公布年报。

-- 依利安达 公布中期业绩。

-- 恒隆集团 公布中期业绩。

-- 恒隆地产 公布中期业绩。

-- 和记港陆 公布中期业绩。

-- 和记电讯香港 公布中期业绩。

--10:00 深圳科技 股东特别大会。

--10:00 领汇房产基金 基金单位持有人周年大会。

8月1日(周四)

--16:30 6月零售销售数据。

--16:30 2013年第二季食肆收益及购货额数字。

-- 东亚银行 公布中期业绩。

-- 长江实业 公布中期业绩。

-- 白马户外媒体 公布中期业绩。

-- 东江环保 公布中期业绩。

-- 盛洋投资 公布中期业绩。

-- 高阳科技 公布中期业绩。

-- 和记黄埔 公布中期业绩。

-- 百富环球 公布中期业绩。

-- 陈唱国际 公布中期业绩。

-- 联合能源集团 公布中期业绩。

--15:00 泰昇集团 股东周年大会。

--16:30 TCL多媒体 股东特别大会。

--19:00 太平洋航运 中期业绩电话会议。

8月2日(周五)

-- 利记 公布中期业绩。

-- 香港生力啤 公布中期业绩。

-- 盛高置地 公布中期业绩。

--09:00 哈萨克铜业-S 股东大会。

--09:30 永义实业 股东周年大会。

--10:00 昌明投资 股东周年大会。

--10:00 皓天财经集团 股东周年大会。

--11:30 中国富强金融 股东周年大会。

--10:30 超越集团 股东周年大会。

--15:00 丽盛集团控股 股东周年大会。

8月5日(周一)

--10:30 7月汇丰采购经理人指数（PMI）公布。

-- 卓亚资本 公布中期业绩。

-- 品牌中国 公布中期业绩。

-- 嘉年华国际 公布中期业绩。

-- 神通电信服务 公布第一季度业绩。

-- 华彩控股 公布中期业绩。

-- 中国海外发展 公布中期业绩。

-- 恒生银行 公布中期业绩。

-- 大唐投资国际 股东周年大会。

--09:00 万华媒体 股东周年大会。

--10:00 盛高置地 股东特别大会。

--11:00 日东科技 股东周年大会。

--15:00 国电科环 临时股东大会。

*8月6日(周二)

-- 安踏体育 公布中期业绩。

-- 中国光大国际 公布中期业绩。

-- 康哲药业 公布中期业绩。

-- 碧桂园 公布中期业绩。

-- 利亚零售 公布中期业绩。

-- 美高梅中国 公布中期业绩。

-- 电讯盈科 公布中期业绩。

--10:00 中信银行 股东特别大会。

--11:00 英发国际 股东周年大会。

--09:30 永义国际 股东周年大会。

--10:00 世界华文传媒 股东周年大会。

--11:30 华富国际 股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)
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