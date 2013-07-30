《香港重要政经日程》--7月30日-8月6日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
==================今日重要政经消息==================
7月30日(周二)
-- 百宏实业 公布中期业绩。
-- 华能国际电力股份 公布中期业绩。
-- 山东新华制药股份 公布中期业绩。
-- 汇多利 公布年报。
--10:00 中国卫生控股 股东特别大会。
--10:00 龙源电力 于北京举行临时股东大会。
--11:00 经济日报集团 股东周年大会。
--11:00 首都信息 于北京举行临时股东大会。
--14:00 中材股份 于北京举行临时股东大会。
==================近期重要政经消息==================
7月31日(周三)
-- 香港金管局公布6月货币统计。
-- 香港金管局公布6月外汇基金总资产.
-- 香港政府公布6月财政报告。
-- 中国绿色食品 公布年报。
-- 依利安达 公布中期业绩。
-- 恒隆集团 公布中期业绩。
-- 恒隆地产 公布中期业绩。
-- 和记港陆 公布中期业绩。
-- 和记电讯香港 公布中期业绩。
--10:00 深圳科技 股东特别大会。
--10:00 领汇房产基金 基金单位持有人周年大会。
8月1日(周四)
--16:30 6月零售销售数据。
--16:30 2013年第二季食肆收益及购货额数字。
-- 东亚银行 公布中期业绩。
-- 长江实业 公布中期业绩。
-- 白马户外媒体 公布中期业绩。
-- 东江环保 公布中期业绩。
-- 盛洋投资 公布中期业绩。
-- 高阳科技 公布中期业绩。
-- 和记黄埔 公布中期业绩。
-- 百富环球 公布中期业绩。
-- 陈唱国际 公布中期业绩。
-- 联合能源集团 公布中期业绩。
--15:00 泰昇集团 股东周年大会。
--16:30 TCL多媒体 股东特别大会。
--19:00 太平洋航运 中期业绩电话会议。
8月2日(周五)
-- 利记 公布中期业绩。
-- 香港生力啤 公布中期业绩。
-- 盛高置地 公布中期业绩。
--09:00 哈萨克铜业-S 股东大会。
--09:30 永义实业 股东周年大会。
--10:00 昌明投资 股东周年大会。
--10:00 皓天财经集团 股东周年大会。
--11:30 中国富强金融 股东周年大会。
--10:30 超越集团 股东周年大会。
--15:00 丽盛集团控股 股东周年大会。
8月5日(周一)
--10:30 7月汇丰采购经理人指数（PMI）公布。
-- 卓亚资本 公布中期业绩。
-- 品牌中国 公布中期业绩。
-- 嘉年华国际 公布中期业绩。
-- 神通电信服务 公布第一季度业绩。
-- 华彩控股 公布中期业绩。
-- 中国海外发展 公布中期业绩。
-- 恒生银行 公布中期业绩。
-- 大唐投资国际 股东周年大会。
--09:00 万华媒体 股东周年大会。
--10:00 盛高置地 股东特别大会。
--11:00 日东科技 股东周年大会。
--15:00 国电科环 临时股东大会。
*8月6日(周二)
-- 安踏体育 公布中期业绩。
-- 中国光大国际 公布中期业绩。
-- 康哲药业 公布中期业绩。
-- 碧桂园 公布中期业绩。
-- 利亚零售 公布中期业绩。
-- 美高梅中国 公布中期业绩。
-- 电讯盈科 公布中期业绩。
--10:00 中信银行 股东特别大会。
--11:00 英发国际 股东周年大会。
--09:30 永义国际 股东周年大会。
--10:00 世界华文传媒 股东周年大会。
--11:30 华富国际 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。