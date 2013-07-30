港报社评：审计地方债，中央谋拆金融弹--经济日报7月30日

内地沪综指数昨跌穿2000点关口，主因是市场担心中央审计全国政府债务尤其地方债。审计地方债难免阵痛，但惟有彻底摸清债负，才能及早拆此炸弹。

中央在2010年已对地方债进行首次摸底，审计全国省、市、县三级地方政府债务，得出地方债达10.7万亿元人民币。

这虽非小数目，但中国政府总负债为约20万亿，只是经济总量（GDP）的40%，距出现财政危机的美欧国家动辄90%、100%仍远，故债务总体仍可控。

但中央对地方债不能掉以轻心。其一，虽然去年底今年初中央进行抽样调查，得出债务增长12.9%；惟实况如何，仍需彻底审计，才能真正心中有底。

其二，即使债务总量仍在可控范围内，但个别地方会否累积过多债务，酝酿区域性金融冲击以至危机呢？

其三，地方债务的融资项目有否足够收入，付息还本？融资的抵押品又是否优质？抑或部分债务已严重资不抵债，只靠地方政府背书维持？

其四，会否牵连其他炸弹，造成骨牌式冲击？不少地方债或通过影子银行集资，尤其今年上半年中央抓紧货币与信贷，外界估计需续期的地方债纷向影子银行求救，故上半年的社会融资规模较去年同期急增逾30%。 国务院总理李克强上月刻意制造「钱荒」让银行资金紧张，现时又审计全国政府债务，理路是一脉相承的，就是对金融安全高度重视，要着手逐步拆弹。 只有查明地方债实况，才能适当下药，赢取国内外信心。然而清理积弊的过程必会出现阵痛，这却是内地经济再上台阶的必由之路。