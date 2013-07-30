主要国家经济指标预测--7月31日****

路透7月31日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 7月29日-8月9日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 +0.4% +0.6% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期 +4.2% +3.7% ) 7月31日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 7月 -- 50.1% 新西兰NBNZ企业自身活动指数 -- 45.0% 0130 澳洲民间信贷(较前月) 6月 +0.3% +0.3% 0130 澳洲房屋贷款(较前月) 6月 -- +0.4% 0130 日本加班工资 6月 -- -0.1% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- +26.0% 日本房屋开工(较上年同期) 6月 +15.8% +14.5% 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 6月 -- 1.46 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 持平 +0.8% 德国实质零售销售(较上年同期) +0.4% +0.4% 0645 法国消费者支出 6月 +0.1% +0.5% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.3% -1.2% 0700 瑞士KOF领先指标 7月 1.22 1.16 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 持平 减少1.2 德国未经季节调整失业人数(万人) 290 290 德国经季节调整失业率 6.8% 6.8% 德国经季节调整失业人数(万人) -- 294.3 0800 意大利失业率 6月 12.3% 12.2% 0900 欧元区通胀率 7月初值 +1.6% +1.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.2% +0.3% 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.3% +1.2% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.6% +0.3% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 +1.4% +1.4% 期) 0900 欧元区失业率 6月 12.2% 12.2% 1000 意大利PPI(较前月) 6月 -- -0.1% 意大利PPI(较上年同期) -- -1.0% 1100 美国抵押贷款市场指数 7月26日当周 -- 513.3 美国再融资指数 -- 2,336.2 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 7月 18.0 18.8 1230 美国实质国内生产总值(GDP)(环比年率) 第二季初值 +1.0% +1.8% 美国最终销售 +0.8% +1.2% 美国GDP隐性平减指数 +1.1% +1.3% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 +1.1% +1.0% 美国核心PCE物价指数 +1.1% +1.3% 1230 美国雇佣成本指数 第二季 +0.4% +0.3% 1230 加拿大GDP(较前月) 5月 +0.3% +0.1% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 54.0 51.6 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利率 -- -- -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.3% -0.1% 韩国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.5% +1.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 5,493 外资投资日本股票(亿日圆) -- 3,498 附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表： 7月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 6月 -6.9% +2.3% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -1.2% -- 0600 德国GfK消费者信心指数 8月 7.0 6.9 0900 欧元区企业景气指数 7月 负0.53 负0.55 欧元区经济景气指数 92.5 92.6 欧元区工业景气指数 负10.6 负11.2 欧元区服务业景气指数 负7.8 负9.0 欧元区消费者信心指数 负17.4 负18.8 欧元区消费者通胀预期指数 正15.3 正16.1 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月27日当周 -1.60% -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初值 +0.4% +0.3% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.9% +1.8% 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.5% +0.3% 德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.9% +1.7% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.3% 持平 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.6% -- 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月27日当周 +2.9% -- 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都 5月 +1.0% +1.5% 会地区房价指数(较前月) 美国标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价 +12.2% +12.4% 指数(较上年同期) 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大 +2.4% +2.3% 都会地区房价指数(较前月) 1400 美国消费者信心指数 7月 80.3 81.4 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 负16 负20 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 50.7 -- (完)