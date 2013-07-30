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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 07:37 BJT

****主要国家经济指标预测--7月31日****

路透7月31日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 7月29日-8月9日
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段          预估值           前值
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                         7月           +0.4%          +0.6%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期                          +4.2%          +3.7%
          )                                                                        
    
 7月31日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段          预估值           前值
 0100     新西兰NBNZ企业经济信心指数                          7月              --          50.1%
          新西兰NBNZ企业自身活动指数                                           --          45.0%
 0130     澳洲民间信贷(较前月)                                6月           +0.3%          +0.3%
 0130     澳洲房屋贷款(较前月)                                6月              --          +0.4%
 0130     日本加班工资                                        6月              --          -0.1%
 0500     日本建筑订单(较上年同期)                            6月              --         +26.0%
          日本房屋开工(较上年同期)                            6月          +15.8%         +14.5%
 0600     瑞士瑞银集团(UBS)指标                               6月              --           1.46
 0600     德国实质零售销售(较前月)                            6月            持平          +0.8%
          德国实质零售销售(较上年同期)                                      +0.4%          +0.4%
 0645     法国消费者支出                                      6月           +0.1%          +0.5%
 0645     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                     6月           -0.3%          -1.2%
 0700     瑞士KOF领先指标                                     7月            1.22           1.16
 0755     德国经季节调整失业人数变化(万人)                    7月            持平        减少1.2
          德国未经季节调整失业人数(万人)                                      290            290
          德国经季节调整失业率                                               6.8%           6.8%
          德国经季节调整失业人数(万人)                                         --          294.3
 0800     意大利失业率                                        6月           12.3%          12.2%
 0900     欧元区通胀率                                    7月初值           +1.6%          +1.6%
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)               7月初值           +0.2%          +0.3%
          意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                             +1.3%          +1.2%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                            -1.6%          +0.3%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同                           +1.4%          +1.4%
          期)                                                                      
 0900     欧元区失业率                                        6月           12.2%          12.2%
 1000     意大利PPI(较前月)                                   6月              --          -0.1%
          意大利PPI(较上年同期)                                                --          -1.0%
 1100     美国抵押贷款市场指数                        7月26日当周              --          513.3
          美国再融资指数                                                       --        2,336.2
 1215     美国ADP民间就业岗位(万)                             7月            18.0           18.8
 1230     美国实质国内生产总值(GDP)(环比年率)          第二季初值           +1.0%          +1.8%
          美国最终销售                                                      +0.8%          +1.2%
          美国GDP隐性平减指数                                               +1.1%          +1.3%
          美国个人消费支出(PCE)物价指数                                     +1.1%          +1.0%
          美国核心PCE物价指数                                               +1.1%          +1.3%
 1230     美国雇佣成本指数                                 第二季           +0.4%          +0.3%
 1230     加拿大GDP(较前月)                                   5月           +0.3%          +0.1%
 1345     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                       7月            54.0           51.6
 1800     美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利率             --              --             --
 2300     韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                     7月           +0.3%          -0.1%
                                                                                   
          韩国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                               +1.5%          +1.0%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                           前周              --          5,493
          外资投资日本股票(亿日圆)                                             --          3,498
    
    
    附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表：
    
 7月30日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段            现值         预估值
 0130     澳洲建筑许可(较前月)                                6月           -6.9%          +2.3%
          澳洲民间房屋建筑许可(较前月)                                      -1.2%             --
 0600     德国GfK消费者信心指数                               8月             7.0            6.9
 0900     欧元区企业景气指数                                  7月          负0.53         负0.55
          欧元区经济景气指数                                                 92.5           92.6
          欧元区工业景气指数                                               负10.6         负11.2
          欧元区服务业景气指数                                              负7.8          负9.0
          欧元区消费者信心指数                                             负17.4         负18.8
          欧元区消费者通胀预期指数                                         正15.3         正16.1
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             7月27日当周          -1.60%             --
                                                                                   
 1200     德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)            7月初值           +0.4%          +0.3%
          德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                          +1.9%          +1.8%
          德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                                   +0.5%          +0.3%
          德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                               +1.9%          +1.7%
 1230     加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                   6月           +0.3%           持平
                                                                                   
          加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                             +0.6%             --
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           7月27日当周           +2.9%             --
                                                                                   
 1300     美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都             5月           +1.0%          +1.5%
          会地区房价指数(较前月)                                                   
          美国标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价                         +12.2%         +12.4%
          指数(较上年同期)                                                         
          美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大                           +2.4%          +2.3%
          都会地区房价指数(较前月)                                                 
 1400     美国消费者信心指数                                  7月            80.3           81.4
                                                                                   
 2305     英国GfK消费者信心指数                               7月            负16           负20
 2313     日本制造业采购经理人指数(PMI)                       7月            50.7             --
    (完)
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