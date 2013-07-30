银行观点：中国下半年利率调整可能性不大，利率自由化继续推进--工行

路透北京7月30日 - 中国经济弱复苏已成定局。中国工商银行 城市金融研究所最新报告预计，下半年宏观政策将延续“宽财政、稳货币”的组合基调，货币政策将维持稳健，下半年利率调整可能性不大，但利率自由化可能还会有新举措出台。

工行 发布的7月“工研金融观察”中并指出，下半年财政政策进一步宽松的基调不变，将加大对闲置财政资金存量的“盘活”力度；政府注重通过改革释放增长潜力，坚守不爆发系统性风险的底线，全年GDP增速则料在7.5%的调控目标左右波动。

“货币政策基调将维持稳健，下半年利率调整的可能性不大，央行将主要通过公开市场操作调节流动性，而在没有出现较大的资金流出的情形下，存款准备金率也将维持不变，”报告称。

工行认为年内有望出台的具体举措包括，利率市场化下半年可能还会有新举措，譬如基准利率期限档次将可能简并、将现有同业拆放利率市场报价机制安排进一步拓展至信贷市场，而在存款利率方面可能先行放开银行间同业市场同业存单的存款利率管制，逐步扩大负债产品市场化定价范围。

此外，作为利率市场化的配套措施，存款保险制度将会尽快实施，银行业准入门槛可能降低；进一步健全“三农”金融服务政策，扩大农业银行 “三农金融事业部”试点，尝试发行“三农”金融债，此类金融债不计入存贷比，不纳入贷款计量，用于定向支持“三农”。

而为了支持地方政府解决小微企业融资难的问题，政府将鼓励地方政府组建小微企业信息平台，并鼓励地方政府主导设立融资性担保公司，降低企业融资担保成本等。

中国央行此前宣布进一步推进利率市场化改革，自7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制，取消金融机构贷款利率0.7倍的下限，由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平，并对农村信用社贷款利率不再设立上限；但存款利率上限并未同步放开。

工行认为，政府更为关注的是资金要真正投入实体经济，所谓“盘活存量”就是要优化信贷结构，引导货币信贷支持经济结构调整，提高使用效率；“用好增量”就是新增信贷要用到效率高、国家政策扶持的领域，更好地服务实体经济，而不是用于借新还旧甚至是以钱炒钱。

“无论从总量还是从占比来看，今年‘积极的财政政策’都将更加名副其实，”工行认为，此外政府还将继续扩大营改增试点范围和扩大房产税试点，取消和下放行政审批权。

财政部年初发布的预算报告指出，2013年中央和地方财政预算总支出为13.8万亿元人民币，较2012年执行数增长10%；财政赤字12,000亿元，较去年提高4,000亿元，赤字率为2%左右，较去年提高0.5个百分点。

工行预计，下半年固定资产投资和消费增速均不容乐观，处于减缓态势；预计今年全年投资增速可能会小幅下调至20%左右的水平，零售销售名义增速可能回落至12%左右，实际增速很可能不足10%；此外考虑到上半年M2增速14%，已经超过13%的全年调控目标，因此势必要将下半年的流动性较上半年收紧。

通胀方面，预计物价将呈稳中趋升的平稳走势，下半年CPI的上涨将主要体现为食品价格的结构性上涨，全年涨幅约在3%左右，较2012年提高0.4个百分点，但并不意味着2013年将面临较大的通胀压力。

“政府对经济增速下行的容忍度在不断增强，短暂的一定程度的经济下行不会影响到决策层的长期战略执行，”报告指出，领导层将试图通过激活货币信贷存量支持实体经济发展，通过深化改革激发市场和经济内生活力。