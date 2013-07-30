澳洲央行：仍有降息空间，乐见澳元贬值--总裁史蒂文斯

即便全球需求增长步伐放缓，需求水平在结构上也仍然远高于过去水准。

“很明显澳洲民众将在非常长的一段时间内，继续受益于较高的资源产出水平，”史蒂文斯说。

他并补充称，一个有利的因素将会是澳元的走软。澳元兑美元自4月以来已下跌约13%，这对当地矿商来说是一件大好事。