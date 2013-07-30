澳洲央行：仍有降息空间，乐见澳元贬值--总裁史蒂文斯

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
即便全球需求增长步伐放缓，需求水平在结构上也仍然远高于过去水准。
“很明显澳洲民众将在非常长的一段时间内，继续受益于较高的资源产出水平，”史蒂文斯说。
他并补充称，一个有利的因素将会是澳元的走软。澳元兑美元自4月以来已下跌约13%，这对当地矿商来说是一件大好事。
“从宏观经济角度来看，近期汇率下跌似乎合乎情理，”他说，“澳元若随着时间的过去进一步下滑，也不会太令人意外。”(完) (编译 侯向明； 审校 张涛/张明钧/艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。