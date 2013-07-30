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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 13:02 BJT

新债招标：台湾30年公债102/9得标利率2.500%，高于市场预期

路透台北7月30日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年期公债102/9 得标利率为2.500%，高于市场预期。受财政部持续截标影响，本期公债再度不足额发行，已是近期财政部三度对长天期公债限定发行利率上限。

先前路透针对30年公债的主要买盘--六家台湾寿险业者进行调查，他们一致认为财政部会截标102/9，若以上周20年券102/8的截标利率在2.10%推估，102/9料将以2.275-2.30%的利率定价。寿险业者也同时提供对全额发行300亿台币筹码的预估得标利率，约在2.50-2.60%。

交易商竞标部份公告发行额为300亿台币，实际发行额263.020亿台币。投标总额403亿台币，投标倍数为1.34倍，高于上次20年期公债102/8的1.29倍。

各行业的得标比重方面，银行得标比重15.98%、保险业42.20%、证券业36.88%、票券业4.94%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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