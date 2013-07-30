新债招标：台湾30年公债102/9得标利率2.500%，高于市场预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月30日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年期公债102/9 得标利率为2.500%，高于市场预期。受财政部持续截标影响，本期公债再度不足额发行，已是近期财政部三度对长天期公债限定发行利率上限。
先前路透针对30年公债的主要买盘--六家台湾寿险业者进行调查，他们一致认为财政部会截标102/9，若以上周20年券102/8的截标利率在2.10%推估，102/9料将以2.275-2.30%的利率定价。寿险业者也同时提供对全额发行300亿台币筹码的预估得标利率，约在2.50-2.60%。
交易商竞标部份公告发行额为300亿台币，实际发行额263.020亿台币。投标总额403亿台币，投标倍数为1.34倍，高于上次20年期公债102/8的1.29倍。
各行业的得标比重方面，银行得标比重15.98%、保险业42.20%、证券业36.88%、票券业4.94%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。