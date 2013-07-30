新债招标：台湾30年公债102/9得标利率2.500%，高于市场预期

先前路透针对30年公债的主要买盘--六家台湾寿险业者进行调查，他们一致认为财政部会截标102/9，若以上周20年券102/8的截标利率在2.10%推估，102/9料将以2.275-2.30%的利率定价。寿险业者也同时提供对全额发行300亿台币筹码的预估得标利率，约在2.50-2.60%。