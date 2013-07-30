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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 09:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆自98.23回落，因大量东京定盘买需已获满足

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* 空头回补亦将美元/日圆从97.85推高。

* 日本6月数据疲弱引发日本央行更长时间维持宽松政策的争论。

* 沽盘在98.20附近，而后是在98.30-40，止损单在98.40-50上方。

* 回落至稍早低点时料吸引到买兴。

* 关键支撑位在一目均衡云区底部97.50，以及昨日低点97.64.(完)

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