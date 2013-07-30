《香港报摘》--其他报纸重要消息7月30日

* 星岛日报

--长实 宣布，管理层决定取消原订于本周四(8月1日)举行的长和系中期业绩记者会，并决定每年只会在全年业绩才会举行记者会，但周四继续会与分析员会面。

--联想 副总裁及港台韩国区域总经理李世杰表示，该公司目标分别于本年度及两年内，提升台湾及韩国市占率至10%，同时冀可与盈利能力取得平衡。

--恒基 近期斥资逾1.46亿港元，购入土瓜湾旧楼马头围大厦16个单位。消息人士指，该厦现时已收购逾九成业权，并等待申请强拍。

*苹果日报

--和黄 放售旗下百佳，引起中外财团兴趣。利福国际 董事总经理刘銮鸿表承认对百佳卖盘一事感兴趣，但当被追问会否入标竞购时，他却多次重申无意见。

--永利澳门 公布，第二季度净收益9.309亿美元，按年增长2.57%，惟按季则跌6.17%。该公司第二季经调整物业EBITDA(除息税折旧及摊销前盈利)为2.901亿美元，按年及按季分别跌4%及12.28%。

--长和系旗下TOM集团 ，早已取得台湾卫星电视牌照，原定于去年底推出台湾电视服务，但一直推迟至今，仍未有具体方案。TOM首席执行官杨国猛仅以仍在规划中回应。

*文汇报

--东亚银行 率先于本周四(8月1日)公布中期业绩。券商普遍预期受东亚中国不良贷款及资金成本或上涨影响，估计东亚半年纯利或最多下跌17%，赚24亿元至29亿港元。

--豪特保健 行政总裁叶志礼表示，上半年纯利下跌87%，主要因为公司在内地属于新企业，需要花费三至六个月时间开新店培养客户。管理层对下半年盈利审慎乐观，会维持上市承诺，料派息不超过三成。

--新地 持有逾90%业权的西半山坚道20号坚信大厦，引用强制拍卖条例进行公开拍卖，最终新地以7.323亿港元成交。按物业可建楼面66,240方尺计算，楼面地价11,050港元。

*东方日报

--香格里拉 发盈警，公司表示，预料截至6月30日止六个月业绩中，较去年同期将录得较大幅度的减少，主要由于香格里拉在中国境内的酒店营运盈利倒退，以及于本年已开业及即将开业的酒店所投放的开业前费用，加上因扩展融资所带来的净利息支出均有所增加所致。

*明报

--协成行集团推出服务式办公室品牌「Office Plus」，并会把集团旗下4个写字楼大厦内部分楼面打造成「Office Plus」出租，可提供2至18人办公室，租金水准约9,000元至5.5万港元，租期由半年至二年不等。

--361度 公布，第二季集团特许零售店总数净减少243间，上半年共净减少256间店，截至6月底店舖总数为7,826间。第二季同店销售按年下跌0.8%，较第一季续收窄。集团于6月底零售管道全部存货为季度平均销售的4.4倍，较第二季略有上升。

*大公报

--雷士照明 宣布，集团正式签约成为国际泳联冠名合作伙伴，其间将获得国际泳联冠名 权、官方标志使用权和现场广告；同时，与法国经销商签约，进一步稳固欧洲市场，加速全球化发展。

--全球第二及第三大广告公司Omnicom及Publicis宣布合并，成为市值高达350亿美元(约2,713亿港元)的业内龙头，全球市占率高达4成，预计将超越原本业内最大、市值241亿美元(约1,867亿港元)及市占率32%的WPP。